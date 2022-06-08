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ЛН. Ирландия – Украина. 0:1. Цыганков забивает со штрафного

Лига наций УЕФА
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Теперь точно гол!

ЛН. Ирландия – Украина. 0:1. Цыганков забивает со штрафного

Фото: Getty Images

Новина українською

Украина открывает счет в матче первого тура Лиги наций против Ирландии. Виктор Цыганков забивает со штрафного.

48' Виктор Цыганков – 0:1.

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В статье: Украина Ирландия Лига Наций Виктор Цыганков
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Комментарии (1)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
09.06.2022 в 00:00
Майстер!
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