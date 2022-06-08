Лига наций УЕФА
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ЛН. Ирландия – Украина. 0:1. Цыганков забивает со штрафного
Теперь точно гол!
Фото: Getty Images
Украина открывает счет в матче первого тура Лиги наций против Ирландии. Виктор Цыганков забивает со штрафного.
48' Виктор Цыганков – 0:1.
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Комментарии (1)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
09.06.2022 в 00:00
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