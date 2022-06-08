Бельгия – Польша 6:1. Возвращение старых добрых дьяволов

Лига наций, группа А4. 2-й тур

Брюссель, Стадион короля Бодуэна

Бельгия – Польша 6:1

Голы: Витсель 42, Де Брюйне 59, Троссард 73, 80, Дендонкер 83, Опенда 90+3 – Левандовски 28

Бельгия: Миньоле – Вертонген, Алдервейрельд, Дендонкер – Карраско, Витсель (Фас, 85), Тилеманс, Кастань (Т. Азар, 85) – Де Брюйне (де Кетеларе, 75), Э. Азар (Троссард, 66) – Батшуайи (Опенда, 85)

Польша: Дронговски – Пухач (Берешиньски, 46), Беднарек, Глик, Гумны – Крыховяк (Д. Шиманьски, 46), Журковски – С. Шиманьски (Кэш, 66) Зелиньски, Каминьски (Залевски, 81) – Левандовски (Букса, 69)

Предупреждения: Витсель 36 – Крыховяк 14

После провала в дебютной встрече с Нидерландами (1:4) Роберто Мартинес убрал из состава Бояту, а также вернул Тилеманса в центр поля. Юри сегодня активно подключался вперёд, порой меняясь местами с Де Брюйне – Кевин же уходил в глубину играть такого себе квотербека. Выход Карраско слева стал ожидаемый, учитывая закрытый стиль поляков, но привнёс как свои плюсы, так и минусы. Впереди же доверились трио экс-игроков "Челси" КДБ-Батшуайи-Азар. Миши заменил травмированного Лукаку, предпочтя его миниатюрному Мертенсу.

Поляки же сменили пластинку после победы над Уэльсом (2:1), перейдя к более осторожной игре. Левандовски на этот раз появился в роли единственного форварда, и при этом всё равно помногу опускался вниз в стиле Бензема – порой его заметно не хватало впереди, но и плюсы от его непредсказуемого движения дали свои плоды. Здорово проявил себя Себастьян Шиманьски, освежив игру на левом фланге атаки. Также на линии не оказалось Грабары – после неубедительной игры с валлийцами место в воротах занял Дронговски.

Первая половина прошла при перевесе хозяев. Бельгия очень агрессивно начала встречу, уже на четвёртой минуте получив шикарный двойной момент – но Батшуайи попал в каркас ворот, а Азар-старший не сумел попасть по воротам. Постепенно поляки стали приходить в себя, и тоже огрызнулись парой острых атак. В одной из них Зелиньски здорово подключился по левому флангу, и опасно прострелил вдоль лицевой, но Роберт в этот момент лишь забегал в штрафную.

А вот во второй атаке такая манера Левандовски наоборот сыграла "белым орлам на руку". Зелиньски здорово сыграл с Шиманьски, который нашёл Роберта в штрафной. Лева неожиданно подключился вторым темпом, а позиция Карраско позволила польскому бомбардиру остаться в игре. Но до перерыва Бельгии удалось вполне справедливо сравнять счёт. Карраско разыграл классную стеночку с Де Брюйне, Кевин ворвался в штрафную и опасно пробил. Подбор остался за Витселем, в одно касание неотразимо пробившего в угол. 1:1.

Вторая половина вновь началась со штурма хозяев. Карраско и Азар заставили Дронговски стартовать с блестящего двойного сейва. Но в контратаке 3 в 2 с участием Азара и КДБ у кипера "Фиорентины" шансов уже не оставалось. Эден вывел Де Брюйне сам на сам, и тот спокойно пробил в дальний угол. Обидная потеря поляков в центре поля обернулась катастрофой. Отмечаем Алдервейрелда – блестящий агрессивный отбор далеко от ворот.

Выйдя вперёд, "красные дьяволы" продолжили мощно давить. Де Брюйне нёс угрозу буквально в каждой атаке, и даже успевал героически возвращаться назад последним защитником, лишив Левандовски второго шанса в матче в одной из редких контратак гостей. В итоге КДБ начал ещё одну голевую атаку, которая завершилась точным ударом Троссарда.

Затем Батшуайи обязан был забивать, сначала безбожно запорол передачу Де Брюйне, ещё раз проверив штангу, а затем грудью не попал по воротам с пары метров. Зато Троссард сумел забить ещё – лидеру атаки "Брайтона" удался невероятный удар-подача с угла штрафной, упавший прямо в верхний угол Дронговски. Напоследок отличилися Дендонкер, плотно приложившись издали, и Лои Опенда, заменивший Батшуайи в своём дебютном матче за сборную.

6:1. Бельгия в очередной раз не сумела сыграть на ноль, но в остальном был заметен очевидный прогресс. В первом тайме им удалось создать больше соперника, а второй и вовсе не оставил Польше никаких шансов. Бельгийцы впервые за долгое время продемонстрировали свою лучшую игру. Даже Эден Азар временами был похож на себя прежнего, хотя Троссард оказался куда эффективнее вингера "Реала". А про КДБ и говорить нечего. Невероятный перфоманс и удивительный объём работы как для человека, который провёл столь изнурительный английский сезон.