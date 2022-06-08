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Триумвират. Турнирное положение Украины в группе Лиги наций после победы над Ирландией

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Пока мы не лидеры

Триумвират. Турнирное положение Украины в группе Лиги наций после победы над Ирландией

Фото: Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Украина начала старт в новом розыгрыше Лиги наций. Было непросто, но все же удалось в гостях одолеть Ирландию. Для островитян это уже второе поражение подряд – поэтому они последние после двух с половиной туров. А вот наверху триумвират.

У Украины, Шотландии и Армении – по три очка. Последние, правда, сыграли уже два матча, потому они ниже. А среди Шотландии и Украины у британцев лучшая разница мячей. Поэтому они первые.

Следующие матчи в этой группе состоятся 11-го июня. Украина в Польше сыграет против Армении.

# Команда И В Н П М РМ О
1 Шотландия 1 1 0 0 2-0 +2 3
2 Украина 1 1 0 0 1-0 +1 3
3 Армения 2 1 0 1 1-2 -1 3
4 Ирландия 2 0 0 2 0-2 -2 0
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В статье: Украина Лига Наций
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Комментарии (1)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
09.06.2022 в 00:39
нужно было объединить матч со скоттами сразу на два турнира: чм и лн
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