Триумвират. Турнирное положение Украины в группе Лиги наций после победы над Ирландией

Украина начала старт в новом розыгрыше Лиги наций. Было непросто, но все же удалось в гостях одолеть Ирландию. Для островитян это уже второе поражение подряд – поэтому они последние после двух с половиной туров. А вот наверху триумвират.

У Украины, Шотландии и Армении – по три очка. Последние, правда, сыграли уже два матча, потому они ниже. А среди Шотландии и Украины у британцев лучшая разница мячей. Поэтому они первые.

Следующие матчи в этой группе состоятся 11-го июня. Украина в Польше сыграет против Армении.