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Триумвират. Турнирное положение Украины в группе Лиги наций после победы над Ирландией
Пока мы не лидеры
Фото: Getty Images
Украина начала старт в новом розыгрыше Лиги наций. Было непросто, но все же удалось в гостях одолеть Ирландию. Для островитян это уже второе поражение подряд – поэтому они последние после двух с половиной туров. А вот наверху триумвират.
У Украины, Шотландии и Армении – по три очка. Последние, правда, сыграли уже два матча, потому они ниже. А среди Шотландии и Украины у британцев лучшая разница мячей. Поэтому они первые.
Следующие матчи в этой группе состоятся 11-го июня. Украина в Польше сыграет против Армении.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Шотландия
|1
|1
|0
|0
|2-0
|+2
|3
|2
|Украина
|1
|1
|0
|0
|1-0
|+1
|3
|3
|Армения
|2
|1
|0
|1
|1-2
|-1
|3
|4
|Ирландия
|2
|0
|0
|2
|0-2
|-2
|0
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