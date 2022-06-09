Тренер Ирландии: Молодые игроки Украины продемонстрировали класс

Главный тренер сборной Ирландии Стивен Кенни дал свой комментарий после поражения от сборной Украины в Лиге наций (0:1).

"Я говорил после матча с Арменией, что моя команда не заслуживала поражения. То же самое я готов сказать и сейчас. Мы неплохо начали и прижали соперника в первые 20 минут встречи. Но потом игра выровнялась. Мы имели возможности, чтобы забить, но не использовали их. А соперник, напротив, очень хорошо воспользовался своим шансом.

Украина имеет отличную команду, а ее молодые футболисты сегодня продемонстрировали класс и жажду борьбы, которые ничем не отличались от тех, что показали более опытные игроки во встрече с Шотландией.

Но повторюсь - по моему мнению, сегодняшняя игра была равной", - сказал Кенни.

Добавим, что Ирландия после двух сыгранных матчей в группе не набрала ни одного очка.