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Тренер Ирландии: Молодые игроки Украины продемонстрировали класс

Лига наций УЕФА
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Но считает, что проиграла его команда незаслуженно

Тренер Ирландии: Молодые игроки Украины продемонстрировали класс

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер сборной Ирландии Стивен Кенни дал свой комментарий после поражения от сборной Украины в Лиге наций (0:1).

"Я говорил после матча с Арменией, что моя команда не заслуживала поражения. То же самое я готов сказать и сейчас. Мы неплохо начали и прижали соперника в первые 20 минут встречи. Но потом игра выровнялась. Мы имели возможности, чтобы забить, но не использовали их. А соперник, напротив, очень хорошо воспользовался своим шансом.

Украина имеет отличную команду, а ее молодые футболисты сегодня продемонстрировали класс и жажду борьбы, которые ничем не отличались от тех, что показали более опытные игроки во встрече с Шотландией.

Но повторюсь - по моему мнению, сегодняшняя игра была равной", - сказал Кенни.

Добавим, что Ирландия после двух сыгранных матчей в группе не набрала ни одного очка.

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В статье: Ирландия Лига Наций
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Источник:
УАФ

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