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Тренер Ирландии: Молодые игроки Украины продемонстрировали класс
Но считает, что проиграла его команда незаслуженно
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Ирландии Стивен Кенни дал свой комментарий после поражения от сборной Украины в Лиге наций (0:1).
"Я говорил после матча с Арменией, что моя команда не заслуживала поражения. То же самое я готов сказать и сейчас. Мы неплохо начали и прижали соперника в первые 20 минут встречи. Но потом игра выровнялась. Мы имели возможности, чтобы забить, но не использовали их. А соперник, напротив, очень хорошо воспользовался своим шансом.
Украина имеет отличную команду, а ее молодые футболисты сегодня продемонстрировали класс и жажду борьбы, которые ничем не отличались от тех, что показали более опытные игроки во встрече с Шотландией.
Но повторюсь - по моему мнению, сегодняшняя игра была равной", - сказал Кенни.
Добавим, что Ирландия после двух сыгранных матчей в группе не набрала ни одного очка.
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