Стало известно, кто рассудит матч Украина - Армения

Бригада арбитров из Польши обслужит матч между Украиной и Арменией в Лиге наций. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Главным рефери назначен Даниель Стефански. На боковых линиях ему будут помогать соотечественники Давид Голис и Михал Обукович. Обязанности четвертого арбитра выполнит Лукаш Кужма.

Напомним, матч Украина - Армения состоится 11 июня в польской Лодзи на стадионе "ЛКС". Старт поединка - в 16:00 по киевскому времени.

К слову, Стефански уже пересекался с украинскими клубами: в августе 2018 он работал на матче отбора Лиги чемпионов "Динамо" - "Славия" (2:0), а в декабре 2020 судил поединок Лиги Европы "Брага" - "Заря" (2:0).