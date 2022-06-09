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Стало известно, кто рассудит матч Украина - Армения
Он уже пересекался с украинскими клубами
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бригада арбитров из Польши обслужит матч между Украиной и Арменией в Лиге наций. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Главным рефери назначен Даниель Стефански. На боковых линиях ему будут помогать соотечественники Давид Голис и Михал Обукович. Обязанности четвертого арбитра выполнит Лукаш Кужма.
Напомним, матч Украина - Армения состоится 11 июня в польской Лодзи на стадионе "ЛКС". Старт поединка - в 16:00 по киевскому времени.
К слову, Стефански уже пересекался с украинскими клубами: в августе 2018 он работал на матче отбора Лиги чемпионов "Динамо" - "Славия" (2:0), а в декабре 2020 судил поединок Лиги Европы "Брага" - "Заря" (2:0).
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