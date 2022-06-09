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Когда гол Левандовского – ничто. Бельгия - Польша 6:1. Обзор матча, видео голов

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Бельгия - Польша 6:1. Смотреть онлайн, обзор матча и видео голов, 08.06.2022

Когда гол Левандовского – ничто. Бельгия - Польша 6:1. Обзор матча, видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Сборная Польши в поединке Лиги наций против сборной Бельгии потерпела сокрушительное поражение 1:6. Роберт Левандовский забил, но на этот раз его точный удар оказался не полезен даже для престижа – партнеры пропустили слишком много. Для Бельгии это был ренессанс после неприятного поражения 1:4 от Нидерландов, которое имело место несколькими днями раньше.

Смотрите видеообзор поединка Лиги наций Бельгия – Польша.

Лига наций, группа А4. 2-й тур
Брюссель, Стадион короля Бодуэна
Бельгия – Польша 6:1
Голы: Витсель 42, Де Брюйне 59, Троссард 73, 80, Дендонкер 83, Опенда 90+3 – Левандовски 28

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В статье: Бельгия Польша Лига Наций
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