Когда гол Левандовского – ничто. Бельгия - Польша 6:1. Обзор матча, видео голов

Сборная Польши в поединке Лиги наций против сборной Бельгии потерпела сокрушительное поражение 1:6. Роберт Левандовский забил, но на этот раз его точный удар оказался не полезен даже для престижа – партнеры пропустили слишком много. Для Бельгии это был ренессанс после неприятного поражения 1:4 от Нидерландов, которое имело место несколькими днями раньше.

Смотрите видеообзор поединка Лиги наций Бельгия – Польша.

Лига наций, группа А4. 2-й тур

Брюссель, Стадион короля Бодуэна

Бельгия – Польша 6:1

Голы: Витсель 42, Де Брюйне 59, Троссард 73, 80, Дендонкер 83, Опенда 90+3 – Левандовски 28