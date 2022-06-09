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Похоже, что подача Цыганкова выбила похвалу для дубля сборной Украины. Аудиомнение #149
Ошибка Келлехера-Шредингера
Getty Images / Global Images Ukraine
Обсуждаем поединок Лиги наций между Ирландией и Украиной. Послушать выпуски "Аудиомнения" можно на Megogo Audio, Google Podcasts, Facebook, YouTube ↓ , Castbox ↓ – подписывайтесь. На этих площадках вы также найдете и другие подкасты сайта UA-Футбол.
И критикуем, и хвалим. Плохой матч Довбика, Зубкова и Мудрика, зато на другой чаше весов – отличный поединок в исполнении, к примеру, Лунина, Шапаренко и Качарабы. Разбираем ключевые моменты встречи, расстраиваемся из-за выступления Сидорчука, радуемся за контракт Цыганкова с агентством брата Гвардиолы – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.
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