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Похоже, что подача Цыганкова выбила похвалу для дубля сборной Украины. Аудиомнение #149

Лига наций УЕФА
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Ошибка Келлехера-Шредингера

Похоже, что подача Цыганкова выбила похвалу для дубля сборной Украины. Аудиомнение #149

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем поединок Лиги наций между Ирландией и Украиной. Послушать выпуски "Аудиомнения" можно на Megogo Audio, Google Podcasts, Facebook, YouTube ↓ , Castbox ↓ подписывайтесь. На этих площадках вы также найдете и другие подкасты сайта UA-Футбол.

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И критикуем, и хвалим. Плохой матч Довбика, Зубкова и Мудрика, зато на другой чаше весов – отличный поединок в исполнении, к примеру, Лунина, Шапаренко и Качарабы. Разбираем ключевые моменты встречи, расстраиваемся из-за выступления Сидорчука, радуемся за контракт Цыганкова с агентством брата Гвардиолы – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

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В статье: Украина Армения Ирландия Тарас Качараба Сергей Сидорчук Александр Петраков Лига Наций Артем Довбик Александр Зубков Шейн Даффи Виктор Цыганков Андрей Лунин Михаил Мудрик Подкаст Аудиомнение Пере Гвардиола Аудио Подкасты UA-Футбол Кевин Келлехер Аудіодумка
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