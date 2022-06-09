Лига Наций. Цитаишвили побеждает, Вербич останавливает Холанда

В этот четверг, девятого июня, прошли матчи третьего тура Лиги Наций. Предлагаем вам кратко ознакомиться с результатами.

Дивизион А

Португалия - Чехия 2:0

Голы: Кансело 33, Гедеш 38

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Швейцария - Испания 0:1

Гол: Сарабия 13

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Дивизион В

Норвегия - Словения 0:0

Впервые в нынешнем розыгрыше Лиги Наций "скандинавы" с Эрлингом Холандом не смогли победить. Несмотря на удаление в составе словенцев, Норвегия так и не нашла брешь в их обороне, а потому игра завершилась с нулевым счетом. 66 минут в составе Словении провел Беньямин Вербич.

Швеция - Сербия 0:1

Гол: Йович 45+3

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Дивизион С

Гибралтар - Болгария 1:1

Голы: Валкер 61 - Минчев 45+1

Сразу две серии в третьем туре сумел прервать скромный Гибралтар. Во-первых, они впервые забили в этом сезоне. Во-вторых, смогли не проиграть. Для них это уже подвиг.

Греция - Кипр 3:0

Голы: Бакасетас 8, Павлидис 20, Лимниос 48

Греки добыли очередную победу. После двух минимальных викторий против Северной Ирландии и Косово, дома они спокойно расправились с Кипром. Два гола до перерыва, один - после, вот вам и три очка в сумме за сегодня. И девять после трех туров. Уверенное лидерство в квартете.

Косово - Северная Ирландия 3:2

Голы: Мурики 9 п, 52, Бутики 19 - Лавери 45, Баллард 83

Косовары не смогли переиграть Грузию, однако в остальных играх идут без потерь. Дома они одолели Северную Ирландию. Во многом благодаря известному в Риме форварду Мурики. На его счету дубль.

Северная Македония - Грузия 0:3

Голы: Зивзивадзе 52, Кварацхелия 62, Китеишвили 83

Еще одна команда дивизиона С, не знающая неудач. Грузины победили в третий раз в трех турах, на этот раз одолев недавнего участника чемпионата Европы - Северную Македонию. Достойный результат для Цитаишвили и компании.

Дивизион D

Мальта - Эстония 1:2

Голы: Дегабриэле 56 - Вассильев 21, Аниер 90+4

После побед над Сан-Марино, Мальта и Эстония встретились друг с другом. В равном матче победа досталась гостям, которые забили на последней минуты поединка. Теперь за Эстонией лидерство и реальные шансы повыситься до дивизиона С.