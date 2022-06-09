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Лига Наций. Цитаишвили побеждает, Вербич останавливает Холанда
Насыщенный выдался день
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В этот четверг, девятого июня, прошли матчи третьего тура Лиги Наций. Предлагаем вам кратко ознакомиться с результатами.
Дивизион А
Португалия - Чехия 2:0
Голы: Кансело 33, Гедеш 38
Швейцария - Испания 0:1
Гол: Сарабия 13
Дивизион В
Норвегия - Словения 0:0
Впервые в нынешнем розыгрыше Лиги Наций "скандинавы" с Эрлингом Холандом не смогли победить. Несмотря на удаление в составе словенцев, Норвегия так и не нашла брешь в их обороне, а потому игра завершилась с нулевым счетом. 66 минут в составе Словении провел Беньямин Вербич.
Швеция - Сербия 0:1
Гол: Йович 45+3
Дивизион С
Гибралтар - Болгария 1:1
Голы: Валкер 61 - Минчев 45+1
Сразу две серии в третьем туре сумел прервать скромный Гибралтар. Во-первых, они впервые забили в этом сезоне. Во-вторых, смогли не проиграть. Для них это уже подвиг.
Греция - Кипр 3:0
Голы: Бакасетас 8, Павлидис 20, Лимниос 48
Греки добыли очередную победу. После двух минимальных викторий против Северной Ирландии и Косово, дома они спокойно расправились с Кипром. Два гола до перерыва, один - после, вот вам и три очка в сумме за сегодня. И девять после трех туров. Уверенное лидерство в квартете.
Косово - Северная Ирландия 3:2
Голы: Мурики 9 п, 52, Бутики 19 - Лавери 45, Баллард 83
Косовары не смогли переиграть Грузию, однако в остальных играх идут без потерь. Дома они одолели Северную Ирландию. Во многом благодаря известному в Риме форварду Мурики. На его счету дубль.
Северная Македония - Грузия 0:3
Голы: Зивзивадзе 52, Кварацхелия 62, Китеишвили 83
Еще одна команда дивизиона С, не знающая неудач. Грузины победили в третий раз в трех турах, на этот раз одолев недавнего участника чемпионата Европы - Северную Македонию. Достойный результат для Цитаишвили и компании.
Дивизион D
Мальта - Эстония 1:2
Голы: Дегабриэле 56 - Вассильев 21, Аниер 90+4
После побед над Сан-Марино, Мальта и Эстония встретились друг с другом. В равном матче победа досталась гостям, которые забили на последней минуты поединка. Теперь за Эстонией лидерство и реальные шансы повыситься до дивизиона С.
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