ЛН. Швейцария – Испания 0:1. Третье подряд падение швейцарцев

Лига наций, дивизион А

Группа 2, раунд 3

"Стад де Женев" (Женева)

Главный арбитр: Сердар Гозюбуюк (Нидерланды)

После "кан(р)тонной" победы над Украиной в прошлом розыгрыше Лиги наций сейчас швейцарцам вообще не идет. В текущем сезоне ЛН у них уже три поражения, включая сегодняшнее. Более того, проигрыш испанцам стал первым домашним в официальных матчах для "нати" с сентября 2014 года. Сине-желтое проклятие.

А “фурия роха”, собственно, сделала все довольно легко. Все 90 минут они пытались просто играть в квадрат и найти свободную зону, когда механизм прессинга швейцарцев собьется. Особенно это удавалось в первом тайме.

Перевести такой трюк в результат получилось на 13-й минуте: Маркос Льоренте ворвался в штрафную и прострелил в центр, откуда Сарабия в касание перевел мяч в сетку ворот. Были вопросы по офсайду у Пабло, но VAR все решил в пользу гостей. Четвертый гол в последних семи матчах для Сарабии.

До перерыва швейцарцы вообще ничего не смогли создать, ведь в основном именно испанцы владели мячом: 74% против 26%. На старте второго тайма подопечные Якина немного разыгрались и наконец-то начали нагружать оборону испанцев, но чего-то особенного не создали. Пробивал Шакири из-за пределов штрафной в руки Симону, также под занавес поединка тот же испанский голкипер немного наварил: вышел из ворот на опережение, проиграл единоборство Сеферовичу, нападающий сбросил на Эмболо, но тот, к счастью для Уная, не попал с 35-ти метров в ворота.

Испанцы после перерыва пытались продолжать играть в тот же квадрат таки, однако в этом случае больше работали в обороне. Гости искали контакты, не спешили бежать в контратаки, сохраняли мяч – доводили матч до победы.

И это им удалось. "Фурия роха" добыла первую победу в этом сезоне Лиги наций. Сейчас испанцы идут вторыми в группе, уступая первым португальцам два зачетных пункта. Швейцарцы пасутся на самом дне с дыркой от баранки. Карма.

Швейцария – Испания 0:1

Гол: Пабло Сарабия 13

Швейцария: Зоммер – Видмер, Аканджи (Фрей 79), Джемерт, Родригес (Соу 89) – Джака, Эбишер (Окафор 64), Фройлер – Шакири (Сеферович 80), Эмболо, Цубер (Штеффен 63)

Испания: Симон – Аспиликуэта, Диего Льоренте, Пау Торрес, Альба – Маркос Льоренте (Солер 80), Бускетс, Гави (Коке 73) – Ферран Торрес, Мората (Асенсио 73), Сарабия (Ольмо 62)

Предупреждения: Шакири 59, Аканджи 67, Сеферович 90, Соу 90+2