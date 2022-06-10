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Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украина - Армения: где и когда смотреть матч Лиги Наций

Лига наций УЕФА
(7 голосов)

Нужна еще одна победа

Украина - Армения: где и когда смотреть матч Лиги Наций

Фото: УАФ

UA-Футбол
Новина українською

В рамках третьего тура Лиги Наций коллектив Петракова проведет свой второй матч в этом турнире. Здесь нет парадокса, просто из-за войны немного сместился график "сине-желтых", а потому нам придется нагонять остальных. Нечего страшного в этом нет, справимся, особенно после успешного начала, ознаменованное победой над Ирландией.

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Теперь коллектив Петракова проведет номинальной домашний матч против Армении в Польше. Для выполнения главной задачи - возвращение в дивизион А - национальной команде нужно побеждать. Причем, как можно увереннее. Ждем положительного результата и возвращения ряда основных футболистов.

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Смотрите матч Лиги Наций дивизиона В в субботу, 11-го июня. Начало игры в 16:00. Матч покажут сразу несколько трансляторов - телеканал "Индиго TV", а также телеканал "Футбол 1", платформы oll.tv и MEGOGO.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча Украина - Армения на UA-Футбол >>

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В статье: Украина Армения
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