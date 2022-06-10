Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украина - Армения: где и когда смотреть матч Лиги Наций
Нужна еще одна победа
Фото: УАФ
В рамках третьего тура Лиги Наций коллектив Петракова проведет свой второй матч в этом турнире. Здесь нет парадокса, просто из-за войны немного сместился график "сине-желтых", а потому нам придется нагонять остальных. Нечего страшного в этом нет, справимся, особенно после успешного начала, ознаменованное победой над Ирландией.
Теперь коллектив Петракова проведет номинальной домашний матч против Армении в Польше. Для выполнения главной задачи - возвращение в дивизион А - национальной команде нужно побеждать. Причем, как можно увереннее. Ждем положительного результата и возвращения ряда основных футболистов.
- Следите за всеми событиями в сборной Украины в нашем Telegram
Смотрите матч Лиги Наций дивизиона В в субботу, 11-го июня. Начало игры в 16:00. Матч покажут сразу несколько трансляторов - телеканал "Индиго TV", а также телеканал "Футбол 1", платформы oll.tv и MEGOGO.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча Украина - Армения
Популярное сейчас
- С бесконтактными взрывателями. Макрон может приехать в Киев и передать ВСУ еще несколько Caesar
- Закрыли еще одну сотню танков. Новые данные Генштаба о потерях россиян в войне с Украиной
- Кто сказал, что нельзя победить ядерную державу? Непонимание истории усложняет победу Украины – Снайдер
- Без Яремчука и еще троих игроков. Заявка сборной Украины на матч с Ирландией
- И Довбика тоже продаст. Притула - главный украинский волонтер, футбольный фанат и герой мемов
- Звездный развод: Пике изменил Шакире и переехал на холостяцкую квартиру