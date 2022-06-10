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Украина – Армения. АУДИО онлайн трансляция матча 2-го тура Лиги наций
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 2-го тура Лиги наций между сборными Украины и Армении.
Домашний матч, но состоится он не на нашей территории, обстреливаемой сейчас российскими оккупантами, а в городе Лодзь дружеской нам Польши. Подопечные Петракова добыли результат в Ирландии дублирующим составом, минимально в Дублине одолев "зеленую армию", однако в 1-м туре турнира Армения тоже обыграла команду Стивена Кенни. Кто выйдет у Украины из основы? Будет ли коллектив Капарроса бороться так, как делал это неделю назад? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 11 июня – в 15:55 по киевскому времени.
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