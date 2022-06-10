Украина – Армения. АУДИО онлайн трансляция матча 2-го тура Лиги наций

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 2-го тура Лиги наций между сборными Украины и Армении.

Домашний матч, но состоится он не на нашей территории, обстреливаемой сейчас российскими оккупантами, а в городе Лодзь дружеской нам Польши. Подопечные Петракова добыли результат в Ирландии дублирующим составом, минимально в Дублине одолев "зеленую армию", однако в 1-м туре турнира Армения тоже обыграла команду Стивена Кенни. Кто выйдет у Украины из основы? Будет ли коллектив Капарроса бороться так, как делал это неделю назад? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 11 июня – в 15:55 по киевскому времени.