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Наставник Армении: Против Украины придется показать максимум своих возможностей
Соперник готов дать бой
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник сборной Армении Хоакин Каппарос дал свой комментарий в преддверии завтрашней игры против Украины.
"Мы все еще находимся на пути к своей лучшей форме, но знаем: чтобы завтра победить Украину, нам необходимо показать максимум своих возможностей. Что касается состава, то у нас есть еще сутки на подготовку, поэтому в течение этих 24 часов мы определим, кто из футболистов лучше готов к поединку.
Мы уже знаем, что Украина хорошо играет не в родном государстве, потому что видели матчи против Шотландии и Ирландии. Поэтому, думаю, встреча состоится на нейтральном поле, никак не повлияет на мощь нашего соперника. Какой состав сыграет против нас завтра? Неважно. В сборной Украины все футболисты высокого уровня", - заявил испанский тренер.
Матч Армения Украина состоится 11 июня в 16.00.
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