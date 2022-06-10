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Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лига Наций. Словакия побеждает, экс-игрок Зари отдает голевую

Лига наций УЕФА
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Продолжается марафон июньских поединков

Лига Наций. Словакия побеждает, экс-игрок Зари отдает голевую

Фото: Latvia national football team

UA-Футбол
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В эту пятницу, десятого июня, проходят матчи третьего тура Лиги Наций. Предлагаем вам ознакомиться с дайджестом результатов.

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Дивизион А

Австрия 21:45 Франция

Дания 21:45 Хорватия

Дивизион В

Албания 21:45 Израиль

Дивизион С

Азербайджан - Словакия 0:1
Гол: Вайс 81

Хозяевам матча достаточно долго удавалось держать оборону, однако под занавес встречи "мили" пропустили дважды. И пусть один гол отменил ВАР, на общий результат это уже не повлияло. Победа за Словаками. Вторая победа в трех турах.

Белоруссия 21:45 Казахстан

Дивизион D

Молдавия - Литва 2:4
Голы: Николаеску 5, Мотпан 64 - Гутковским 19, 65, Икауниек 26, 75

Весела перестрелка состоялась в дивизионе аутсайдеров. Молдавия и Литва на двоих забили сразу шесть голов, четыре из которых на счету гостей. Они добыли третью победу кряду. Отметим, что голевую отдал экс-футболист "Зари" Цыганикс.

Андорра 21:45 Лихтенштейн

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В статье: Лига Наций
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