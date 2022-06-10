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Лига Наций. Словакия побеждает, экс-игрок Зари отдает голевую
Продолжается марафон июньских поединков
Фото: Latvia national football team
В эту пятницу, десятого июня, проходят матчи третьего тура Лиги Наций. Предлагаем вам ознакомиться с дайджестом результатов.
Дивизион А
Австрия 21:45 Франция
Дания 21:45 Хорватия
Дивизион В
Албания 21:45 Израиль
Дивизион С
Азербайджан - Словакия 0:1
Гол: Вайс 81
Хозяевам матча достаточно долго удавалось держать оборону, однако под занавес встречи "мили" пропустили дважды. И пусть один гол отменил ВАР, на общий результат это уже не повлияло. Победа за Словаками. Вторая победа в трех турах.
Белоруссия 21:45 Казахстан
Дивизион D
Молдавия - Литва 2:4
Голы: Николаеску 5, Мотпан 64 - Гутковским 19, 65, Икауниек 26, 75
Весела перестрелка состоялась в дивизионе аутсайдеров. Молдавия и Литва на двоих забили сразу шесть голов, четыре из которых на счету гостей. Они добыли третью победу кряду. Отметим, что голевую отдал экс-футболист "Зари" Цыганикс.
Андорра 21:45 Лихтенштейн
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