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Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лига Наций. Соломон забивает дважды, Казахстан впервые оступается

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Продолжается марафон июньских поединков

Лига Наций. Соломон забивает дважды, Казахстан впервые оступается

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В эту пятницу, десятого июня, прошли матчи третьего тура Лиги Наций. Предлагаем вам ознакомиться с дайджестом результатов.

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Дивизион А

Австрия - Франция 1:1
Гол: Вайман 37 - Мбаппе 83

Отчет о матче

Дания - Хорватия 0:1
Гол: Пашалич 70

Отчет о матче

Дивизион В

Албания - Израиль 1:2
Голы: Броя 45+2 п - Соломон 57, 73

Учитывая дисквалификацию России из турниров под эгидой УЕФА, терять очки в группе 2 запрещено. Матчей, чтобы их отыграть будет немного. Но Албания, Израиль, а также отдыхавшая сегодня Исландия демонстрируют чудеса дружелюбия. В группе сплошные ничьи. Только сегодня удалось прервать эту традицию. И все благодаря игроку "Шахтера" - Манор Соломон выстрелил победным дублем.

Дивизион С

Азербайджан - Словакия 0:1
Гол: Вайс 81

Хозяевам матча достаточно долго удавалось держать оборону, однако под занавес встречи "мили" пропустили дважды. И пусть один гол отменил ВАР, на общий результат это уже не повлияло. Победа за Словаками. Вторая победа в трех турах.

Белоруссия - Казахстан 1:1
Гол: Малкевич 84 - Аймбетов 13

Недавний соперник украинской сборной показывает, что не зря дважды удержал ничью в матче против "сине-желтых". Что-то в этой команде есть. Сегодня Казахстан не смог в Сербии обыграть белорусов, но лидирует с семью очками после трех туров. Замахнулись на повышение.

Дивизион D

Молдавия - Литва 2:4
Голы: Николаеску 5, Мотпан 64 - Гутковским 19, 65, Икауниек 26, 75

Весела перестрелка состоялась в дивизионе аутсайдеров. Молдавия и Литва на двоих забили сразу шесть голов, четыре из которых на счету гостей. Они добыли третью победу кряду. Отметим, что голевую отдал экс-футболист "Зари" Цыганикс.

Андорра - Лихтенштейн 2:1
Голы: Алаес 78, Рубио 82 - Мейер 90+3

В матче двух команд низшего дивизиона, достаточно легко победили хозяева. Андорра атаковала чаще и интереснее, а потому к уверенной победе личной у нас вопросов нет.

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Комментарии (2)
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Дон Купер (Хмельницький)
11.06.2022 в 01:05
Все таки цей турнір цікавіше виглядає ніж просто товариські матчі. Словаки грають в нижчому дивізіоні, ніж албанці. Мотивація зашкалює що в одних, що в інших: одні прагнуть піднятися, інші - не опуститися. Це так, до прикладу.
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Просто Квашин (Харьков)
11.06.2022 в 00:50
Аяяй ! Молдова з Латвією грала....
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