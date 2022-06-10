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Лига Наций. Соломон забивает дважды, Казахстан впервые оступается
Продолжается марафон июньских поединков
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В эту пятницу, десятого июня, прошли матчи третьего тура Лиги Наций. Предлагаем вам ознакомиться с дайджестом результатов.
Дивизион А
Австрия - Франция 1:1
Гол: Вайман 37 - Мбаппе 83
Дания - Хорватия 0:1
Гол: Пашалич 70
Дивизион В
Албания - Израиль 1:2
Голы: Броя 45+2 п - Соломон 57, 73
Учитывая дисквалификацию России из турниров под эгидой УЕФА, терять очки в группе 2 запрещено. Матчей, чтобы их отыграть будет немного. Но Албания, Израиль, а также отдыхавшая сегодня Исландия демонстрируют чудеса дружелюбия. В группе сплошные ничьи. Только сегодня удалось прервать эту традицию. И все благодаря игроку "Шахтера" - Манор Соломон выстрелил победным дублем.
Дивизион С
Азербайджан - Словакия 0:1
Гол: Вайс 81
Хозяевам матча достаточно долго удавалось держать оборону, однако под занавес встречи "мили" пропустили дважды. И пусть один гол отменил ВАР, на общий результат это уже не повлияло. Победа за Словаками. Вторая победа в трех турах.
Белоруссия - Казахстан 1:1
Гол: Малкевич 84 - Аймбетов 13
Недавний соперник украинской сборной показывает, что не зря дважды удержал ничью в матче против "сине-желтых". Что-то в этой команде есть. Сегодня Казахстан не смог в Сербии обыграть белорусов, но лидирует с семью очками после трех туров. Замахнулись на повышение.
Дивизион D
Молдавия - Литва 2:4
Голы: Николаеску 5, Мотпан 64 - Гутковским 19, 65, Икауниек 26, 75
Весела перестрелка состоялась в дивизионе аутсайдеров. Молдавия и Литва на двоих забили сразу шесть голов, четыре из которых на счету гостей. Они добыли третью победу кряду. Отметим, что голевую отдал экс-футболист "Зари" Цыганикс.
Андорра - Лихтенштейн 2:1
Голы: Алаес 78, Рубио 82 - Мейер 90+3
В матче двух команд низшего дивизиона, достаточно легко победили хозяева. Андорра атаковала чаще и интереснее, а потому к уверенной победе личной у нас вопросов нет.
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