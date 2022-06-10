Лига Наций. Соломон забивает дважды, Казахстан впервые оступается

В эту пятницу, десятого июня, прошли матчи третьего тура Лиги Наций. Предлагаем вам ознакомиться с дайджестом результатов.

Дивизион А

Австрия - Франция 1:1

Гол: Вайман 37 - Мбаппе 83

Отчет о матче

Дания - Хорватия 0:1

Гол: Пашалич 70

Отчет о матче

Дивизион В

Албания - Израиль 1:2

Голы: Броя 45+2 п - Соломон 57, 73

Учитывая дисквалификацию России из турниров под эгидой УЕФА, терять очки в группе 2 запрещено. Матчей, чтобы их отыграть будет немного. Но Албания, Израиль, а также отдыхавшая сегодня Исландия демонстрируют чудеса дружелюбия. В группе сплошные ничьи. Только сегодня удалось прервать эту традицию. И все благодаря игроку "Шахтера" - Манор Соломон выстрелил победным дублем.

Дивизион С

Азербайджан - Словакия 0:1

Гол: Вайс 81

Хозяевам матча достаточно долго удавалось держать оборону, однако под занавес встречи "мили" пропустили дважды. И пусть один гол отменил ВАР, на общий результат это уже не повлияло. Победа за Словаками. Вторая победа в трех турах.

Белоруссия - Казахстан 1:1

Гол: Малкевич 84 - Аймбетов 13

Недавний соперник украинской сборной показывает, что не зря дважды удержал ничью в матче против "сине-желтых". Что-то в этой команде есть. Сегодня Казахстан не смог в Сербии обыграть белорусов, но лидирует с семью очками после трех туров. Замахнулись на повышение.

Дивизион D

Молдавия - Литва 2:4

Голы: Николаеску 5, Мотпан 64 - Гутковским 19, 65, Икауниек 26, 75

Весела перестрелка состоялась в дивизионе аутсайдеров. Молдавия и Литва на двоих забили сразу шесть голов, четыре из которых на счету гостей. Они добыли третью победу кряду. Отметим, что голевую отдал экс-футболист "Зари" Цыганикс.

Андорра - Лихтенштейн 2:1

Голы: Алаес 78, Рубио 82 - Мейер 90+3

В матче двух команд низшего дивизиона, достаточно легко победили хозяева. Андорра атаковала чаще и интереснее, а потому к уверенной победе личной у нас вопросов нет.