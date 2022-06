Лига наций. Австрия - Франция 1:1. Кошмар Дешама продолжается

После поражения от Дании (1:2) и ничьей в Хорватии (1:1) Франция не справилась и с Австрией. Никаких выводов из предыдущих неудач не видно.

Команда Дидье Дешама сегодня много и подолгу контролировала мяч, но против плотной обороны австрийцев ей не хватало интересных идей. Диаби и Коман - монстры на пространстве, а без него их легко съели.

"Дас Тим" защищалась глубоко и с умом; упор делали на плотном прикрытии Бензема, а в контратаки выбегали довольно редко. Возможно, даже слишком редко для успеха, но сегодня австрийцам чуть повезло.

У Карима был идеальный шанс, чтобы открыть счет и спутать хозяевам все карты, но он промахнулся головой из убойной позиции. Кажется, в "Реале" он забивает такие 10 из 10.

Австрия же моменты не растрачивала. Первая острая вылазка - и Вайман замкнул прострел Лаймера. Как с Данией, огромный привет Тео Эрнандесу - голевой пас сделали из-под него.

Во втором тайме "Дас Тим" уже слишком глубоко села к своим воротам. Какое-то время помогала хозяевам держаться прямолинейность французов, но когда Алаба получил травму, а со скамейки вышел Килиан Мбаппе, стало слишком сложно. Две-три контратаки могли исправить дело, но их не было.

Вместо австрийцев быстрый выпад неожиданно организовали французы, и Мбаппе увенчал его идеальным ударом с левой под перекладину.

5 - Kylian Mbappé has been involved in 5 goals in his last 5 games coming off the bench for France (3 goals, 2 assists). Fireman. #AUTFRA pic.twitter.com/2lAvz31J9i