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Лига наций. Австрия - Франция 1:1. Кошмар Дешама продолжается

Лига наций УЕФА
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Третья подряд осечка чемпионов мира

Лига наций. Австрия - Франция 1:1. Кошмар Дешама продолжается

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Severin Aichbauer/SEPA.Media

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

После поражения от Дании (1:2) и ничьей в Хорватии (1:1) Франция не справилась и с Австрией. Никаких выводов из предыдущих неудач не видно.

Команда Дидье Дешама сегодня много и подолгу контролировала мяч, но против плотной обороны австрийцев ей не хватало интересных идей. Диаби и Коман - монстры на пространстве, а без него их легко съели.

"Дас Тим" защищалась глубоко и с умом; упор делали на плотном прикрытии Бензема, а в контратаки выбегали довольно редко. Возможно, даже слишком редко для успеха, но сегодня австрийцам чуть повезло.

У Карима был идеальный шанс, чтобы открыть счет и спутать хозяевам все карты, но он промахнулся головой из убойной позиции. Кажется, в "Реале" он забивает такие 10 из 10.

Австрия же моменты не растрачивала. Первая острая вылазка - и Вайман замкнул прострел Лаймера. Как с Данией, огромный привет Тео Эрнандесу - голевой пас сделали из-под него.

Во втором тайме "Дас Тим" уже слишком глубоко села к своим воротам. Какое-то время помогала хозяевам держаться прямолинейность французов, но когда Алаба получил травму, а со скамейки вышел Килиан Мбаппе, стало слишком сложно. Две-три контратаки могли исправить дело, но их не было.

Вместо австрийцев быстрый выпад неожиданно организовали французы, и Мбаппе увенчал его идеальным ударом с левой под перекладину.

Вслед за этим Килиан мог и дубль оформлять, но проиграл в ближнем бою Пенцу - наверное, справедливо. Да, Франция выиграла второй тайм, но первый по делу остался за Австрией.

В таблице группы у "Ле Бле" после трех туров 2 очка; у Австрии и Хорватии - по 4; на первом же месте с 6 баллами остается Дания. Кто мог предвидеть такой расклад еще неделю назад?

3-й тур Лиги наций. Вена. "Эрнст Хаппель"

Австрия - Франция - 1:1

Голы: Вайман, 37 - Мбаппе, 83

Австрия: Пенц - Лайнер (Лазаро, 54), Траунер, Алаба (Дансо, 69), Вобер - Лаймер, Шлагер, Зайвальд, Забитцер - Вайман (Грегорич, 64), Арнаутович (Онисиво, 64)

Франция: Льорис - Павар, Салиба, Конате, Тео Эрнандес - Чуамени (Гендузи, 63), Камара - Диаби, Гризманн (Мбаппе, 63), Коман (Нкунку, 79) - Бензема

Предупреждения: Лайнер, 9, Зайвальд, 17, Забитцер, 89, Дансо, 90

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В статье: Австрия Франция
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Комментарии (1)
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Дон Купер (Хмельницький)
11.06.2022 в 00:28
Напевно Франції потрібно змінювати тренера, поки ще не пізно. Всі бачили як ці футболісти грали в клубах...
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