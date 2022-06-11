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Венгрия – Германия. Прогноз матча Лиги наций на 11.06.22
Пришло время побеждать
Getty Images / Global Images Ukraine
Лига наций, группа А3. 3-й тур
Будапешт, Пушкаш Арена
Венгрия – Германия 21:45
Трансляция – oll.tv
Венгрия
В прошлую субботу Венгрия провела свой лучший матч с времени назначения Марко Росси на пост главного тренера, минимально обыграв англичан. Венгры даже при заметно меньшем владении нанесли почти равное количество ударов (11 против 12) и больше попадали в створ (6 против 4). Поэтому победный гол Собослаи с пенальти не стал такой уж неожиданностью.
В Чезане против Италии тоже удалось навязать борьбу, но лучшая команда континента всё же минимально победили. Для венгров вообще не впервой удивлять топов. Ничьи с Германией и Франции на Евро были показательны.
Германия
Германия тоже процветает с тех пор, как команду возглавил новый тренер. При Ханси Флике “бундестим” ещё не проиграл ни одной из 11 встреч. Немцы начали Лигу наций с гроссмейстерских ничьих против Италии и Англии, закончив обе игры со счётом 1:1. Теперь же самое время побеждать аутсайдера, который вообще-то на пункт их опережает.
По традиции в составе будет отсутствовать Марко Ройс, также вряд ли кто-то станет рисковать Сержем Гнабри, имеющего небольшие мышечные проблемы. Есть вероятность, что впереди место получит Мусиала, или же Вернер с Хавертцем выйдут в паре.
Личные встречи
Удивительный паритет команд по итогам 24 встреч. У Германии 8 побед, у Венгрии – тоже 8. Столько же было зафиксировано и ничьих между соперниками. Общая разница мяча несколько лучше у немцев – 52:49.
Ориентировочные составы
Венгрия: Гулачи; Лонг, Орбан, Оттило Солои; Фиоло, Адам Нодь, Стайлс, Жолт Нодь; Роланд Шоллои, Собослаи; Адам Солои
Германия: Нойер; Хофманн, Рюдигер, Шлоттербек, Раум; Горецка, Киммих; Сане, Мюллер, Хаверц; Вернер
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Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Венгрия – Германия от UA-Футбол
Ядовитая манера игры Венгрии обязательно доставит немцам проблемы. Но всё же “бундестим” явно будет настроен брать три очка. Венгры забивали в обоих встречах ЛН, немцы в каждой и забивали, и пропускали. Прогноз: победа Германи 1:3. Ставка: обе забьют + голы в каждом из таймов с коэффициентом в районе 2.4.
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