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Что не так с чемпионами мира? Видео голов и обзор матча Австрия - Франция 1:1
Второе место Австрии в группе Лиги наций и четвёртое - Франции
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
На старте нового сезона Лиги наций Франция вместо борьбы за выход в Финал четырёх пока создаёт видимость команд, которая стремится вылететь в Лигу B. После трёх туров подопечные Дидье Дешама замыкают таблицу, оставаясь единственным коллективом из своей группы, который ещё не побеждал. На этот раз
3-й тур Лиги наций. Вена. "Эрнст Хаппель"
Австрия - Франция - 1:1
Голы: Вайман, 37 - Мбаппе, 83
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