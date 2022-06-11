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Лига наций УЕФА

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Что не так с чемпионами мира? Видео голов и обзор матча Австрия - Франция 1:1

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Второе место Австрии в группе Лиги наций и четвёртое - Франции

Что не так с чемпионами мира? Видео голов и обзор матча Австрия - Франция 1:1

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

На старте нового сезона Лиги наций Франция вместо борьбы за выход в Финал четырёх пока создаёт видимость команд, которая стремится вылететь в Лигу B. После трёх туров подопечные Дидье Дешама замыкают таблицу, оставаясь единственным коллективом из своей группы, который ещё не побеждал. На этот раз французы оступились в Австрии, где ещё и отыгрываться пришлось: до 83 минуты банда Ральфа Рангника вела в счёте.

3-й тур Лиги наций. Вена. "Эрнст Хаппель"
Австрия - Франция - 1:1
Голы: Вайман, 37 - Мбаппе, 83

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В статье: Австрия Франция
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