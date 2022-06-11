Что не так с чемпионами мира? Видео голов и обзор матча Австрия - Франция 1:1

На старте нового сезона Лиги наций Франция вместо борьбы за выход в Финал четырёх пока создаёт видимость команд, которая стремится вылететь в Лигу B. После трёх туров подопечные Дидье Дешама замыкают таблицу, оставаясь единственным коллективом из своей группы, который ещё не побеждал. На этот раз французы оступились в Австрии , где ещё и отыгрываться пришлось: до 83 минуты банда Ральфа Рангника вела в счёте.

3-й тур Лиги наций. Вена. "Эрнст Хаппель"

Австрия - Франция - 1:1

Голы: Вайман, 37 - Мбаппе, 83