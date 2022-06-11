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Егише Меликян: Философия игры сборной Армении в последнее время изменилась
Армянский специалист считает, что ломать оборону соперника сборной Украины придется при помощи "горизонтального" футбола
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший наставник "Львова", каменской "Стали" и донецкого "Металлурга" поделился своими ожиданиями от сегодняшнего поединка Лиги Наций Украина – Армения.
- Думаю, матч будет интересным, – считает Егише Меликян. – Для меня он будет особенным, ведь сойдутся две родные для меня команды. За них я всегда переживаю, когда они проводят свои поединки. А в данном случае, когда Украина и Армения будут играть между собой, смотреть трансляцию этого матча мне будет очень тяжело – не буду знать, на какой стороне должны быть мои симпатии. Сами понимаете, с одной стороны будет играть сборная моей Родины, а с другой - страны, которая стала мне небезразличной и где находится мой дом.
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- Если отбросить в сторону симпатии и сосредоточиться на чисто профессиональном взгляде специалиста, то на что будете обращать внимание прежде всего?
- Мне будет интересно посмотреть, как сборная Украины будет действовать в тактическом плане. В первую очередь, как она будет пытаться сломать организованную оборону армян. Сегодня для команды Александра Петракова крайне важно организовывать позиционные атаки, ведь философия игры сборной Армении в последнее время несколько изменилась. Раньше она играла в более открытый футбол, применяя прессинг. А сейчас упор делается на защитный вариант – со средним или низким блоком, с тактической схемой 5-3-2. Повторюсь: мне интересно, как тренер украинской сборной будет пытаться взломать эту оборону и достичь положительного результата. Зон, в которых Украина чувствует себя очень комфортно, сегодня не будет. Следовательно, вместо скоростного, атакующего и "вертикального" футбола ломать их номинальным хозяевам придется с помощью "горизонтального".
Напомним, что последним местом работы Егише Меликяна в украинском футболе был ФК "Львов". В нем он работал с сентября 2019-го по июнь 2020-го. Вскоре после отставки с поста главного тренера львовской команды Меликян получил приглашение из Армении, где сначала возглавлял "Алашкерт", а затем стал рулевым "Пюника". Под руководством Меликяна этот клуб стал чемпионом Армении в сезоне-2021/22.
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