Саутгейт: Мне нужно найти баланс, потому что не хочу сидеть и обороняться

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал критику стиля игры команды, звучавшей в последнее время:

"Мне нужно найти баланс, потому что не хочу сидеть и обороняться, но некоторые люди тренировали команды, а другие нет. Пока вы не управляете командами, у вас будет другой взгляд на игру. Чтобы побеждать в матчах, нужно то, что Маунт делал с Киммихом , что позволяет воплощать другие вещи

Для мужчины, стоящего на трибуне, я вполне понимаю, что это не то, и что он хочет увидеть Грилиша со Стерлингом и Сака. Но нужно иметь баланс команды, это футбол высшего уровня.

Я должен управлять так, как я считаю нужным. Не буду себя оценивать, но думаю, что я могу сделать хорошую работу для команды. Думаю, мы ее уже провели. Мы продолжим усовершенствовать команду, что делали в течение длительного времени. Мы также развиваем молодых игроков, которые будут составлять скелет сборной.

У меня всегда будут ситуации, когда люди не согласны с выбором состава. Этот шум в течение последних двух-трех лет кажется очень громким. Мне пришлось с ним справиться, продолжать тренироваться на его фоне в течение Евро. Снова вижу, что он есть. Это то, с чем мне приходится иметь дело", – сказал Саутгейт.