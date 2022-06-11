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Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украина - Армения 3:0. Долго запрягали

Лига наций УЕФА
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(10 голосов)

Но победили ярко

Украина - Армения 3:0. Долго запрягали

Фото: УАФ

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Провести 102 матча в футболке национальной сборной - это круто. Во-первых, трехзначная цифра говорит о твоей стабильности и качестве, а во-вторых, об умении работать и уживаться с разными тренерами. Провести сотню с хвостиком игр за клуб - задача более простая, в сборной же эта статистика набивается не так просто. Да, сейчас матчей национальных сборных становится все больше, придумываются новые турниры, расширяются хорошо известные соревнования, но все равно провести сто игр за свою страну - серьезный показатель. Андрей Пятов его достиг и на два поединка превзошел. Сегодня он провел свой последний матч в футболке "сине-желтых". Конечно же с капитанской повязкой.

В целом состав от Александра Петракова получился интересным. Наставник поступил логично, вернув 4-3-3, однако из-за кадровых проблем, было несколько необычных решений. Во-первых, не играл Ярмоленко, который простудился. И он не первый, к слову, ранее болел Соболь, сейчас это же настигло Сироту. А мы ведь еще со школьных времен знаем, что летом болеть хуже всего. Вернемся к составу. Еще одним необычным решением Петракова стал выход Зинченко на левом фланге обороны. Он часто там играет в "Сити", но не в сборной. Всему виной опять же кадры. Соболь только выздоровел, а Миколенко три матча подряд провел без замен. Вот и пришлось Зинченко использовать слева.

Украине было непросто. Армянская сборная в марте 2022-го года пропустила от Норвегии девять голов за 90 минут, но сегодня они предстали командой, которая умеет обороняться. И делали они это неплохо. Схема 5-3-2, компактность сзади и практически ноль выпадов на чужую половину. Только оборона своей. Конечно Украине было непросто. Мудрик и Цыганков ожидали пространство, Яремчук - просто мяч в свои ноги. К тому же, Армения играла достаточно агрессивно, часто нарушала правила, шла в стыки. В общем, это была далеко не легкая прогулка для номинальных хозяев стадиона в Лодзе.

Но критиковать сильно хозяев не нужно, моменты у "сине-желтых" были. Не очень много, но были. Наиболее опасным до перерыва получился выпад левым флангом, когда Зинченко запустил Мудрика в прорыв, Михаил удачно прострелил на Яремчука, однако с ударом последнего справился кипер соперника. Проломить же армянскую стену удалось только в середине второго тайма. С третьей попытки Малиновский таки сумел нанести мощный и точный удар в угол ворот Юрченко. Ассистировал Руслану фулбек Караваев, который классно подключился на родном правом фланге.

Спустя несколько минут после первого пропущенного, гости смогли завестись и немного поиграть в атаку. Этот спонтанный пятиминутный штурм мог принести свои плоды, однако Пятов нейтрализовал опасность после срезки от Забарного. А после началось. Вначале Караваев сыграл в стеночку с защитником Армении, приплюсовав к ассисту забитый гол. Ну и свеженький Миколенко оказался в нужном месте и установил окончательный счет в матче - 3:0.

Украина, несмотря на неплохую оборону соперника, уверенно побеждает и забирает лидерство в квартете Лиги Наций. Пятов добротно прощается со сборной, сыграв последний матч на ноль. В общем, все остались довольны.

Лига Наций, дивизион В, третий тур
11 июня, Лодзь, стадион "ЛКС"
Украина - Армения 3:0
Гол: Малиновский 61, Караваев 78, Миколенко 84
Украина: Пятов - Караваев, Забарный, Матвиенко, Зинченко (Миколенко 78) - Сидорчук (Игнатенко 85), Малиновский, Шапаренко (Пихаленок 70) - Цыганков, Яремчук (Довбик 70), Мудрик (Зубков 78)
Армения: Юрченко - Монрой, Воскоян, Мкоян, Мкртчян, К.Оганесян - Байрамян (Бичахян 55), Удо, Дашьян (Малакян 81) - Бабаян (Адамян 55), Барсегян (Аратунян 66)
Предупреждения: Забарный 45+2, Зинченко 66, Матвиенко 87 - Бабян 45+2, Байрамян 52, Адамян 89, Воскоян 90

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Комментарии (42)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
11.06.2022 в 18:55
Вітаю всіх вболівальників!!! З любов'ю до перемог!!!
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+1
0
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2.dc (Николаев)
11.06.2022 в 19:01
+1)
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0
0
Caballero (DC)
11.06.2022 в 18:41
Чому Луніну не дати можливість попрактикуватись в матчаз за збірну? Одного матчу мало. Для чого старому мільйонеру П'ятову грати?
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+1
-6
Caballero (DC)
11.06.2022 в 18:45
Не знав, що це його останній матч. Дякую за все!
Ответить
+1
-3
avatar
NORDOS
11.06.2022 в 18:51
для останнього матчу достатньо було на заміну випустити як роблять в серйозних клубах. тут спеціально було зроблено, щоби побити рекорд Шовковського, щоб ахметка вздр@чнув!
+1
-5
фрілансер (Львів)
11.06.2022 в 18:35
До повного "щастя" й збільшення продажів валідолу бракнуло трохи до автоголу...
Ответить
+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
11.06.2022 в 18:36
пяточкин отработал для тебя))
Ответить
+2
-1
avatar
NORDOS
11.06.2022 в 18:43
та не треба ілюзій.. для ахметки він відпрацював.. він вже не рівня нашій збірній.виходити заради статистики і рекордів - це не для фанатів зроблено точно. згадай скільки тимощука тримали в збірній для галочки. і як він відплатив Україні!
+1
-3
Dr. House (Поділля)
11.06.2022 в 18:25
Розгромом пуйлистів-пашинянів задоволений
Ответить
+8
-2
storm_ua (Николаев)
11.06.2022 в 18:17
Ну чтож все предсказуемо по счету, браво Петраков. Теперь о минусах.Уже очевидно что Яремчук явно не в форме, он тупо транжирит голевые моменты. Стал медленным, плохо принимает мяч, долго думает..с зтим надо что то делать. Деградация на лицо.Мудрик, к сожалению его продолжают использовать на левом фланге на коротке, очень часто в стыки. Не его это задачи, он по своим техническим данным должен работать на открытые пространства, забегание в пробитую оборону,где противнику надо будет бежать быстрее чем он, или фолить.Сидорчук, это игрок по кличке, пас назад , в команде с вертикальным футболом, ему делать нечего. Очень много перспективных атак, отпасовал назад, срывая темп атаки. Ну и знаменитая концентрация, теряем мы ее с любым соперником, нужно над этим работать. В целом отлично, еще раз Браво Петраков, наконец то имеем команду с достойной игрой.
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+1
-7
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Динамо-машина (Киев)
11.06.2022 в 18:55
Яремчука активно прессинговали все время минимум двое. Посыпались армяне только после часа игры, когда подустали. Роме было откровенно сложно, они его накрыли сразу. Ибо знали кто он и на что способен.
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0
0
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okolegko (Київ)
11.06.2022 в 18:12
Дякую нашим за перемогу. Але, як на мене, варто було б дати ігровий час Ярмоленку, щоб не втратив упевненість у собі, для нього це нині дуже важливо
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+3
-6
avatar
Romerik (YNWA)
11.06.2022 в 18:14
В нього травма, чи хвороба. Сказали ж...
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+6
-1
avatar
okolegko (Київ)
11.06.2022 в 18:52
Мені здається, ця "травма-хвороба" хандрою називається, хоча я можу помилятися
0
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
11.06.2022 в 18:57
В мене була така заставка на телефоні, "тризуб у вогні". Краще зміни свою аву, бо це, на жаль, дуже символічно у негативному сенсі. Україна зараз у вогні...
0
0
Oлeкcин (Н.)
11.06.2022 в 18:15
Пiдсрачника йому варто дати, а не iгровий час!
Ответить
+2
-9
Alex-696 (Немирів)
11.06.2022 в 18:33
А тобі - всрачника.
+4
0
avatar
NORDOS
11.06.2022 в 18:12
шо робить в воротах прістарелий кротяра п'ятов? коли вже скінчиться це кумівство та корупція в збірній! тимощука вже вистачило!!!!!
Ответить
+2
-14
Olеgуurсhak (Xмельницький )
11.06.2022 в 18:17
Не варто свою тупість виставляти напоказ
Ответить
+9
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
11.06.2022 в 18:20
дебил, тебе в больнице дали доступ к интернету?
Ответить
+5
-2
Caballero (DC)
11.06.2022 в 18:43
Ніхто не знає Толік був у Глазго і Кардифі?
Ответить
+1
-1
avatar
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
11.06.2022 в 18:52
Толік пішов за корабльом
+2
-1
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
11.06.2022 в 18:09
Молодці! Прорашистських армян обіграли, хоч мабуть їм з-за порєбріка гарні бонуси пообіцяли. Три перемоги в 4-х матчах за 11 днів і всі не вдома. З Уельсом не пощастило, але групу Ліги націй потрібно вигравати, тим більше, що Швейцарія намагається понизитися в класі).
Ответить
+7
-3
balamyt (Boston)
11.06.2022 в 18:57
Это им СБУ всунуло еще и за их пас..куд прапагандосов М. Симо..нян и Кеосаян..Так держать
Ответить
+1
0
oleg dynamo (львівська)
11.06.2022 в 18:08
Вітаннячко всім болілам України!По грі :дуже сильно Сидор,Зіна,Циганков,Матвієнко...слабовато нині Мудрик, Забарний,Шапаренко(дуже перетягував в 1-у таймі),Яремчук(з прийомом мяча?сьогодні дуже слабувато),остальні середньо....Ну за вірмен ми точно сильніші....Слава Україні!!!
Ответить
+2
-2
oleg dynamo (львівська)
11.06.2022 в 18:14
забув за Караваєва-дуже сильно....
Ответить
+1
-1
avatar
Romerik (YNWA)
11.06.2022 в 18:04
Розгромом рашистських холуїв задоволений. Навіть після першого не було хвилювання. Знав що забємо. В нас у цій групі тільки Шотландія конкурент. Пятов - дакуємо за все. Прощай Легенда. Всіх з перемогою. Слава Україні.
Ответить
+11
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
11.06.2022 в 18:03
с победой! пяточкин - рекордсмен по "сухим" матчам!
Ответить
+9
-2
Лекарь (село Дарница)
11.06.2022 в 18:04
Дякуємо Андрію за роки, які він віддав Україні. Шана!
Ответить
+12
0
avatar
NORDOS
11.06.2022 в 18:15
занесли і рекордсмен! так було з тимощуком
Ответить
+1
-10
TIRAN (Донецк (Украина!))
11.06.2022 в 18:21
дятел, отскок от "30-миллионного" забарного - это "занесли"?
+4
-4
Kela (Одесса)
11.06.2022 в 18:03
всіх з перемогою!
Ответить
+8
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
11.06.2022 в 18:02
Молодцы пацаны !!! Давай Украина PS. Удачи Ирландии попозже ))
Ответить
+5
0
Лекарь (село Дарница)
11.06.2022 в 18:01
Мої вітання Українцям з перемогою над підхуйловниками!
Ответить
+5
-2
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
11.06.2022 в 18:00
А шо там головний фізрук кавказьких циган пукав ротом проти Петракова перед матчем ?
Ответить
+1
-3
Лекарь (село Дарница)
11.06.2022 в 18:03
Вибачте, я не в темі. Ви про кого?
Ответить
+3
0
Alex-696 (Немирів)
11.06.2022 в 18:30
Про вірменського тренера.
0
0
Olеgуurсhak (Xмельницький )
11.06.2022 в 18:08
???
Ответить
+2
0
Oлeкcин (Н.)
11.06.2022 в 18:00
Без Бревноленко и результат появился сразу!
Ответить
+4
-16
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
11.06.2022 в 18:01
Чипушило , тебе розбанили ?
Ответить
+8
-5
Лекарь (село Дарница)
11.06.2022 в 18:02
Цеж редакційний клон
+5
0
Olеgуurсhak (Xмельницький )
11.06.2022 в 18:00
Гадати по дупам мені навчили у Тайланді
Ответить
+2
-4

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