Украина - Армения 3:0. Долго запрягали

Провести 102 матча в футболке национальной сборной - это круто. Во-первых, трехзначная цифра говорит о твоей стабильности и качестве, а во-вторых, об умении работать и уживаться с разными тренерами. Провести сотню с хвостиком игр за клуб - задача более простая, в сборной же эта статистика набивается не так просто. Да, сейчас матчей национальных сборных становится все больше, придумываются новые турниры, расширяются хорошо известные соревнования, но все равно провести сто игр за свою страну - серьезный показатель. Андрей Пятов его достиг и на два поединка превзошел. Сегодня он провел свой последний матч в футболке "сине-желтых". Конечно же с капитанской повязкой.

В целом состав от Александра Петракова получился интересным. Наставник поступил логично, вернув 4-3-3, однако из-за кадровых проблем, было несколько необычных решений. Во-первых, не играл Ярмоленко, который простудился. И он не первый, к слову, ранее болел Соболь, сейчас это же настигло Сироту. А мы ведь еще со школьных времен знаем, что летом болеть хуже всего. Вернемся к составу. Еще одним необычным решением Петракова стал выход Зинченко на левом фланге обороны. Он часто там играет в "Сити", но не в сборной. Всему виной опять же кадры. Соболь только выздоровел, а Миколенко три матча подряд провел без замен. Вот и пришлось Зинченко использовать слева.

Украине было непросто. Армянская сборная в марте 2022-го года пропустила от Норвегии девять голов за 90 минут, но сегодня они предстали командой, которая умеет обороняться. И делали они это неплохо. Схема 5-3-2, компактность сзади и практически ноль выпадов на чужую половину. Только оборона своей. Конечно Украине было непросто. Мудрик и Цыганков ожидали пространство, Яремчук - просто мяч в свои ноги. К тому же, Армения играла достаточно агрессивно, часто нарушала правила, шла в стыки. В общем, это была далеко не легкая прогулка для номинальных хозяев стадиона в Лодзе.

Но критиковать сильно хозяев не нужно, моменты у "сине-желтых" были. Не очень много, но были. Наиболее опасным до перерыва получился выпад левым флангом, когда Зинченко запустил Мудрика в прорыв, Михаил удачно прострелил на Яремчука, однако с ударом последнего справился кипер соперника. Проломить же армянскую стену удалось только в середине второго тайма. С третьей попытки Малиновский таки сумел нанести мощный и точный удар в угол ворот Юрченко. Ассистировал Руслану фулбек Караваев, который классно подключился на родном правом фланге.

Спустя несколько минут после первого пропущенного, гости смогли завестись и немного поиграть в атаку. Этот спонтанный пятиминутный штурм мог принести свои плоды, однако Пятов нейтрализовал опасность после срезки от Забарного. А после началось. Вначале Караваев сыграл в стеночку с защитником Армении, приплюсовав к ассисту забитый гол. Ну и свеженький Миколенко оказался в нужном месте и установил окончательный счет в матче - 3:0.

Украина, несмотря на неплохую оборону соперника, уверенно побеждает и забирает лидерство в квартете Лиги Наций. Пятов добротно прощается со сборной, сыграв последний матч на ноль. В общем, все остались довольны.

Лига Наций, дивизион В, третий тур

11 июня, Лодзь, стадион "ЛКС"

Украина - Армения 3:0

Гол: Малиновский 61, Караваев 78, Миколенко 84

Украина: Пятов - Караваев, Забарный, Матвиенко, Зинченко (Миколенко 78) - Сидорчук (Игнатенко 85), Малиновский, Шапаренко (Пихаленок 70) - Цыганков, Яремчук (Довбик 70), Мудрик (Зубков 78)

Армения: Юрченко - Монрой, Воскоян, Мкоян, Мкртчян, К.Оганесян - Байрамян (Бичахян 55), Удо, Дашьян (Малакян 81) - Бабаян (Адамян 55), Барсегян (Аратунян 66)

Предупреждения: Забарный 45+2, Зинченко 66, Матвиенко 87 - Бабян 45+2, Байрамян 52, Адамян 89, Воскоян 90