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Победа в следующем матче гарантирует Украине сохранение места в дивизионе В Лиги наций
Вылететь будет нереально, но нужно работать над повышением в классе
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Окончился игровой тур в группе В1 Лиги наций. Украина одолела Армению, а Ирландия – Шотландию. Оба матча закончились со счетами 3:0.
После двух сыгранных поединков Украина имеет в своем активе шесть очков. Это единоличное лидерство в турнирной таблице квартета. У трех других команд – по три очка. Разница в том, что Шотландия, как и Украина, провела всего два матча, а Ирландия и Армения – уже по три.
В следующем туре (14-го июня) Украина в номинально домашнем матче сыграет против Ирландии. В случае победы нашей сборной между командами будет разница в шесть очков, и у ирландцев останется два матча до конца турнира. Учитывая, что при равенстве очков первым дополнительным показателем являются личные встречи, Ирландия не сможет финишировать выше Украины.
Итак, победа во вторник (14-го июня) гарантирует Украине сохранение прописки в дивизионе В.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Украина
|2
|2
|0
|0
|4-0
|+4
|6
|2
|Ирландия
|3
|1
|0
|2
|3-2
|+1
|3
|3
|Шотландия
|2
|1
|0
|1
|2-3
|-1
|3
|4
|Армения
|3
|1
|0
|2
|1-5
|-4
|3
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