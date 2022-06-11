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Победа в следующем матче гарантирует Украине сохранение места в дивизионе В Лиги наций

Лига наций УЕФА
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Вылететь будет нереально, но нужно работать над повышением в классе

Победа в следующем матче гарантирует Украине сохранение места в дивизионе В Лиги наций

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Окончился игровой тур в группе В1 Лиги наций. Украина одолела Армению, а Ирландия – Шотландию. Оба матча закончились со счетами 3:0.

После двух сыгранных поединков Украина имеет в своем активе шесть очков. Это единоличное лидерство в турнирной таблице квартета. У трех других команд – по три очка. Разница в том, что Шотландия, как и Украина, провела всего два матча, а Ирландия и Армения – уже по три.

В следующем туре (14-го июня) Украина в номинально домашнем матче сыграет против Ирландии. В случае победы нашей сборной между командами будет разница в шесть очков, и у ирландцев останется два матча до конца турнира. Учитывая, что при равенстве очков первым дополнительным показателем являются личные встречи, Ирландия не сможет финишировать выше Украины.

Итак, победа во вторник (14-го июня) гарантирует Украине сохранение прописки в дивизионе В.

# Команда И В Н П М РМ О
1 Украина 2 2 0 0 4-0 +4 6
2 Ирландия 3 1 0 2 3-2 +1 3
3 Шотландия 2 1 0 1 2-3 -1 3
4 Армения 3 1 0 2 1-5 -4 3
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В статье: Украина Лига Наций
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