Победа в следующем матче гарантирует Украине сохранение места в дивизионе В Лиги наций

Окончился игровой тур в группе В1 Лиги наций. Украина одолела Армению, а Ирландия – Шотландию. Оба матча закончились со счетами 3:0.

После двух сыгранных поединков Украина имеет в своем активе шесть очков. Это единоличное лидерство в турнирной таблице квартета. У трех других команд – по три очка. Разница в том, что Шотландия, как и Украина, провела всего два матча, а Ирландия и Армения – уже по три.

В следующем туре (14-го июня) Украина в номинально домашнем матче сыграет против Ирландии. В случае победы нашей сборной между командами будет разница в шесть очков, и у ирландцев останется два матча до конца турнира. Учитывая, что при равенстве очков первым дополнительным показателем являются личные встречи, Ирландия не сможет финишировать выше Украины.

Итак, победа во вторник (14-го июня) гарантирует Украине сохранение прописки в дивизионе В.