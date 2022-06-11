Ирландия разгромила сборную Шотландии. Это первая победа команды в этом сезоне Лиги Наций

Сборная Ирландии обыграла Шотландию со счетом 3:0 в рамках Лиги Наций. Для команды-хозяина это первая победа в трёх матчах на турнире. Ранее ирландцы проиграли и Украине, и Армении со счетом 0:1.

Первый гол, на 20 минуте, забил полузащитник Алан Браун. Спустя восемь минут второй гол забил 20-летний форвард "Тоттенхэма" Трой Пэрротт, в прошедшем сезоне игравший в аренде за "МК Донс".

Во втором тайме, с ассиста все того же Пэрротта гол забил Майкл Обафеми, нападающий "Суонси". Помимо гола, он также отдал голевую передачу на Пэрротта. Обафеми является воспитанником "Саутгемптона".

Лига наций. В1

Ирландия - Шотландия 3:0

Голы: Алан Браун 20, Трой Пэррот 28, Майкл Обафеми 51