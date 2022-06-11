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Ирландия разгромила сборную Шотландии. Это первая победа команды в этом сезоне Лиги Наций

Лига наций УЕФА
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Гол и ассист – на счету вундеркинда из Тоттенхэма

Ирландия разгромила сборную Шотландии. Это первая победа команды в этом сезоне Лиги Наций

Фото: Getty Images

UA-Футбол
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Сборная Ирландии обыграла Шотландию со счетом 3:0 в рамках Лиги Наций. Для команды-хозяина это первая победа в трёх матчах на турнире. Ранее ирландцы проиграли и Украине, и Армении со счетом 0:1.

Первый гол, на 20 минуте, забил полузащитник Алан Браун. Спустя восемь минут второй гол забил 20-летний форвард "Тоттенхэма" Трой Пэрротт, в прошедшем сезоне игравший в аренде за "МК Донс".

Во втором тайме, с ассиста все того же Пэрротта гол забил Майкл Обафеми, нападающий "Суонси". Помимо гола, он также отдал голевую передачу на Пэрротта. Обафеми является воспитанником "Саутгемптона".

Лига наций. В1
Ирландия - Шотландия 3:0
Голы: Алан Браун 20, Трой Пэррот 28, Майкл Обафеми 51

# КОМАНДА И В Н П М РМ О
1 Украина 2 2 0 0 4-0 +4 6
2 Ирландия 3 1 0 2 3-2 +1 3
3 Шотландия 2 1 0 1 2-3 -1 3
4 Армения 3 1 0 2 1-5 -4 3

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В статье: Лига Наций Национальная сборная Ирландии Национальная сборная Шотландии
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