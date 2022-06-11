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Ирландия разгромила сборную Шотландии. Это первая победа команды в этом сезоне Лиги Наций
Гол и ассист – на счету вундеркинда из Тоттенхэма
Фото: Getty Images
Сборная Ирландии обыграла Шотландию со счетом 3:0 в рамках Лиги Наций. Для команды-хозяина это первая победа в трёх матчах на турнире. Ранее ирландцы проиграли и Украине, и Армении со счетом 0:1.
Первый гол, на 20 минуте, забил полузащитник Алан Браун. Спустя восемь минут второй гол забил 20-летний форвард "Тоттенхэма" Трой Пэрротт, в прошедшем сезоне игравший в аренде за "МК Донс".
Во втором тайме, с ассиста все того же Пэрротта гол забил Майкл Обафеми, нападающий "Суонси". Помимо гола, он также отдал голевую передачу на Пэрротта. Обафеми является воспитанником "Саутгемптона".
Лига наций. В1
Ирландия - Шотландия 3:0
Голы: Алан Браун 20, Трой Пэррот 28, Майкл Обафеми 51
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Украина
|2
|2
|0
|0
|4-0
|+4
|6
|2
|Ирландия
|3
|1
|0
|2
|3-2
|+1
|3
|3
|Шотландия
|2
|1
|0
|1
|2-3
|-1
|3
|4
|Армения
|3
|1
|0
|2
|1-5
|-4
|3
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