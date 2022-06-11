Лига наций. Англия - Италия 0:0. Полезные 90 минут 

В позапрошлом сезоне Федерико Гатти играл в третьем итальянском дивизионе. Ранее он работал оформителем витрин в супермаркете. Сегодня же 23-летний центрбек дебютировал за национальную сборную Италии. Прекрасная история.

Во многом она стала возможной благодаря Лиге наций и ее сверхплотному июньскому календарю. Но и невыход на Чемпионат мира-2022 заставляет Роберто Манчини строить команду на будущее.

Помимо Гатти, свои первые минуты в Лиге наций получили Пессина и Ди Лоренцо, обращает на себя внимания появление в старте таких футболистов как Фраттези, Димарко, Тонали, Скамакка. На замену вышли Ньонто, Эспозито, Распадори. Это новая Италия.

Серьезные перестановки после игры с Германией сделал и Гарет Саутгейт. Наконец-то вышли в старте кипер "Арсенала" Рэмсдейл, мастер стандартых положений Уорд-Прауз, специалисты по итаьянскому футболу Томори ("Милан") и Абрахам ("Рома").

Англия понесла наказание за действия своих болельщиков на финальном матче Евро-2020, поэтому стадион "Молинью" в Вулверхэмптоне смогли заполнить лишь дети до 14 лет в сопрождение взрослых (один на десять детей). В целом на игре присутствовали 3000 фанов и антураж был соответствующим.

Игра получилась интересной. Команды не были обременены ни турнирным положением, ни давлением трибун, и постарались сыграть в свое удовольствие, сколько будут позволять силы.

Италия могла забивать уже на второй минуте. Левый фланг сборной Англии, где действовали Триппьер и Грилиш, будет провисать у хозяев на протяжении всего матча и именно через него "адзурри" создали свой первый момент. Пессина вывел под углом на ворота Рэмсдейла Фраттези, но хавбек "Сассуоло" ударил рядом со штангой.

Англия быстро перехватила инициативу, и за пять минут могла забивать дважды. Сначала Абрахам и Стерлинг запрессинговали защитников Италии и Донаррумму, но точно пробить не удалось, а затем Маунт отправил мяч в перекладину после прекрасной комбинации при участии Стерлинга.

Хавбекам сборной Италии никак не удавалось доставить мяч Сакамакке, и очень жаль, поскольку форвард "Сассуоло" славится своим желанием и умением забивать с любой позиции. Свой единственный шанс 23-летний форвард получит на 40-й минуте, сильно ударив выше.

До шанса Скамакки мог открывать счет Тонали, но Рэмсдейл смог отразить его удар в упор, затем Грилиш слабо пробил носком после прострела Джеймса.

Нельзя сказать, что игра была уж слишком быстрой и динамичной, но команды не задерживывались в центре поля, что очень радовало. Другое дело, что до качественного завершения бесконенчых атак дело не доходило. Перед самым перерывом Рэмсдейл сделал еще один сэйв, парировав из-под перекладины удар Пессины.

Казалось, что и второй тайм получится увлекательным. Стерлинг в привычном для себя стиле не смог забить самый простой гол, неуклюже ударив по мячу в паре метров от ворот, а у противоположных ворот хороший момент упустил Пессина.

Но, увы, минуты с 60-й, командам все реже удавалось доводить свои атаки до ударов, пошли одна за другой замены, и игра потеряла свою изюминку. Это уже был классический товарищеский летний матч двух уставших сборных. У Англии были ощутимые проблемы с креативными действиями, у Италии не получались контратаки. В итоге забить никому не удалось – 0:0.

Как и предвещал Роьерто Манчини, эта игра и близко не напоминала финал Евро-2020. Но матч получился интересным и полезным для двух сборных.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Италия 3 1 2 0 3-2 +1 5 2 Венгрия 3 1 1 1 3-3 0 4 3 Германия 3 0 3 0 3-3 0 3 4 Англия 3 0 2 1 1-2 -1 2

Лига наций, группа А3, третий тур. Вулверхэмптон, “Молинью”

Англия – Италия 0:0

Англия: Рэмсдейл – Джеймс, Томори (Гэхи 88), Магуйар, Триппьер – Уорд-Прауз, Райс (Филлипс 65) – Стерлинг (Сака 79), Маунт (Боуэн 65), Грилиш – Абрахам (Кейн 65)

Италия: Доннарумма – Димарко (Флоренци 87), Ачерби, Гатти, Ди Лоренцо – Тонали, Локателли (Ньонто 64), Фраттези – Пеллегрини (Эспозито 64), Скамакка (Распадори 77), Пессина (Кристанте 88)

Предупреждения: Грилиш 29, Уорд-Прауз 79 – Локателли 25, Гатти 48, Тонали 90+3