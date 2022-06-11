Лига наций. Литва проигрывает Фарерским островам, Финляндия -- Румынии. Турция держит темп

Продолжаются матчи Лиги наций. Сегодня, 11-го июня, состоялись поединки в трех дивизионах – А, В и С.

Дивизион А

Англия – Италия 0:0

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Венгрия – Германия 1:1

Голы: Надь 6 - Хофманн 9

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Нидерланды – Польша 2:2

Голы: Клаассен 51, Дюмфриз 54 - Кеш 18, Зелинский 49

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Уэльс – Бельгия 1:1

Голы:Джонсон 86 - Тилеманс 50

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Дивизион В

Украина - Армения 3:0

Голы: Малиновский 61, Караваев 78, Миколенко 84

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Ирландия – Шотландия 3:0

Голы: Браун 20, Перрот 28, Обафеми 51

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Черногория – Босния и Герцеговина 1:1

Голы: Марушич 77 - Менало 62

Румыния - Финляндия 1:0

Гол: Банчу 30

Дивизион С

Фарерские острова – Литва 2:1

Голы: Давидсен (пен.) 20, Андреасен 45 – Черных 6

Для Литвы эта Лига наций складывается катастрофически. Поражение 0:6 от Турции простительно – соперник грозный, участник последнего чемпионата Европы. А вот как объяснить провалы в поединках с Люксембургом и Фарерскими островами? Никак, кроме немощности балтийской сборной.

С такими результатами Литва рискует понизиться до дивизиона D.

Люксембург – Турция 0:2

Голы: Чалханоглу (пен.) 37, Дурсун 76