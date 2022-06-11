Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лига наций. Литва проигрывает Фарерским островам, Финляндия -- Румынии. Турция держит темп
Результаты всех матчей дня
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Продолжаются матчи Лиги наций. Сегодня, 11-го июня, состоялись поединки в трех дивизионах – А, В и С.
Англия – Италия 0:0
Венгрия – Германия 1:1
Голы: Надь 6 - Хофманн 9
Нидерланды – Польша 2:2
Голы: Клаассен 51, Дюмфриз 54 - Кеш 18, Зелинский 49
Уэльс – Бельгия 1:1
Голы:Джонсон 86 - Тилеманс 50
Украина - Армения 3:0
Голы: Малиновский 61, Караваев 78, Миколенко 84
Ирландия – Шотландия 3:0
Голы: Браун 20, Перрот 28, Обафеми 51
Черногория – Босния и Герцеговина 1:1
Голы: Марушич 77 - Менало 62
Румыния - Финляндия 1:0
Гол: Банчу 30
Фарерские острова – Литва 2:1
Голы: Давидсен (пен.) 20, Андреасен 45 – Черных 6
Для Литвы эта Лига наций складывается катастрофически. Поражение 0:6 от Турции простительно – соперник грозный, участник последнего чемпионата Европы. А вот как объяснить провалы в поединках с Люксембургом и Фарерскими островами? Никак, кроме немощности балтийской сборной.
С такими результатами Литва рискует понизиться до дивизиона D.
Люксембург – Турция 0:2
Голы: Чалханоглу (пен.) 37, Дурсун 76
Популярное сейчас
- Пушка Руслана Малиновского. Украина выходит вперед в матче с Арменией
- С миру по нитке, или Как в сборной Армении оказались колумбиец, швед и два аргентинца
- Без двух защитников. Стала известна заявка сборной Украины на матч против Армении
- Ошибка от УАФ. Ярмоленко - вне заявки на матч с Ирландией
- И Довбика тоже продаст. Притула - главный украинский волонтер, футбольный фанат и герой мемов
- Звездный развод: Пике изменил Шакире и переехал на холостяцкую квартиру