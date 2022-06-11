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Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лига наций. Литва проигрывает Фарерским островам, Финляндия -- Румынии. Турция держит темп

Лига наций УЕФА
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Результаты всех матчей дня

Лига наций. Литва проигрывает Фарерским островам, Финляндия -- Румынии. Турция держит темп

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Продолжаются матчи Лиги наций. Сегодня, 11-го июня, состоялись поединки в трех дивизионах – А, В и С.

Дивизион А

Англия – Италия 0:0

Отчет о матче >>>

Венгрия – Германия 1:1
Голы: Надь 6 - Хофманн 9

Отчет о матче >>>

Нидерланды – Польша 2:2
Голы: Клаассен 51, Дюмфриз 54 - Кеш 18, Зелинский 49

Отчет о матче >>>

Уэльс – Бельгия 1:1
Голы:Джонсон 86 - Тилеманс 50

Отчет о матче >>>

Дивизион В

Украина - Армения 3:0
Голы: Малиновский 61, Караваев 78, Миколенко 84

Отчет о матче >>>

Ирландия – Шотландия 3:0
Голы: Браун 20, Перрот 28, Обафеми 51

Отчет о матче >>>

Черногория – Босния и Герцеговина 1:1
Голы: Марушич 77 - Менало 62

Румыния - Финляндия 1:0
Гол: Банчу 30

Дивизион С

Фарерские острова – Литва 2:1
Голы: Давидсен (пен.) 20, Андреасен 45 – Черных 6

Для Литвы эта Лига наций складывается катастрофически. Поражение 0:6 от Турции простительно – соперник грозный, участник последнего чемпионата Европы. А вот как объяснить провалы в поединках с Люксембургом и Фарерскими островами? Никак, кроме немощности балтийской сборной.

С такими результатами Литва рискует понизиться до дивизиона D.

Люксембург – Турция 0:2
Голы: Чалханоглу (пен.) 37, Дурсун 76

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