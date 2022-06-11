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ЛН. Венгрия - Германия 1:1. И снова ничья
Немцы вновь делят очки
Фото: Faisal HQ, Twitter
Лига наций, группа А3. 3-й тур
Будапешт, Пушкаш Арена
Венгрия – Германия 1:1
Голы: Жолт Надь 6 – Хофманн 9
Венгрия: Гулачи; Лонг, Орбан, Оттило Солои; Фиоло, Адам Нодь, Стайлс (Вечеи, 87), Жолт Нодь (Него, 70); Роланд Шоллои (Газдаг, 76), Собослаи; Адам Солои (Адам, 69)
Германия: Нойер; Керер, Зюле, Шлоттербек; Хофманн (Нмеча, 85), Горецка (Гюндоган, 69), Киммих, Раум; Хаверц (Адейеми, 85), Мусиала (Брандт, 78); Вернер (Мюллер, 78)
Предупреждения: Роланд Шоллои 17, Гулачи 86, Адам 90 – Шлоттербек 36
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