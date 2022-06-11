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ЛН. Венгрия - Германия 1:1. И снова ничья

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Немцы вновь делят очки

ЛН. Венгрия - Германия 1:1. И снова ничья

Фото: Faisal HQ, Twitter

Новина українською

Лига наций, группа А3. 3-й тур

Будапешт, Пушкаш Арена

Венгрия – Германия 1:1

Голы: Жолт Надь 6 – Хофманн 9

Венгрия: Гулачи; Лонг, Орбан, Оттило Солои; Фиоло, Адам Нодь, Стайлс (Вечеи, 87), Жолт Нодь (Него, 70); Роланд Шоллои (Газдаг, 76), Собослаи; Адам Солои (Адам, 69)

Германия: Нойер; Керер, Зюле, Шлоттербек; Хофманн (Нмеча, 85), Горецка (Гюндоган, 69), Киммих, Раум; Хаверц (Адейеми, 85), Мусиала (Брандт, 78); Вернер (Мюллер, 78)

Предупреждения: Роланд Шоллои 17, Гулачи 86, Адам 90 – Шлоттербек 36

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В статье: Германия Венгрия
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