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ЛН. Нидерланды – Польша 2:2. Утраченное счастье Депая

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Мемфис мог вырвать камбек для хозяев, но не забил пенальти

ЛН. Нидерланды – Польша 2:2. Утраченное счастье Депая

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лига наций, дивизион А

Группа 4, раунд 3

"Де Кейп" (Роттердам)

Главный арбитр: Халил Умул Мерет (Турция)

Нидерланды – Польша 2:2

Голы: Классен 51, Думфрис 54 – Кэш 18, Зелинский 49

Нидерланды: Флэккен – Тимбер, де Врей, Аке – Думфрис, Бергхюйс, Классен, де Йонг, Блинд – Бергвейн, Депай

Польша: Скорупский – Кеш, Беднарек, Кивер, Берешинский – Франковский, Горальский, Крыховяк, Залевский – Зелинский, Пйонтек

Нереализованный пенальти: Депай 90+1 (штанга)

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В статье: Нидерланды Польша
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