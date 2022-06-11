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ЛН. Нидерланды – Польша 2:2. Утраченное счастье Депая
Мемфис мог вырвать камбек для хозяев, но не забил пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine
Лига наций, дивизион А
Группа 4, раунд 3
"Де Кейп" (Роттердам)
Главный арбитр: Халил Умул Мерет (Турция)
Нидерланды – Польша 2:2
Голы: Классен 51, Думфрис 54 – Кэш 18, Зелинский 49
Нидерланды: Флэккен – Тимбер, де Врей, Аке – Думфрис, Бергхюйс, Классен, де Йонг, Блинд – Бергвейн, Депай
Польша: Скорупский – Кеш, Беднарек, Кивер, Берешинский – Франковский, Горальский, Крыховяк, Залевский – Зелинский, Пйонтек
Нереализованный пенальти: Депай 90+1 (штанга)
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