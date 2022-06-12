Вашему вниманию видео обзор матча Венгрия – Германия, которые встречались в третьем туре Лиги Наций. Уже на шестой минуте хозяева открыли счет – отметился Наги. Но через три минуты невероятный пас Шлоттербека позволил Хофману восстановить равновесие. Больше команды не забивали. Интересно, что после первого круга в Дивизионе А Венгрия занимает второе место в третьей группе, в ее активе четыре очка. У Италии на один балл больше, у Германии – три, в Англии – два.

Лига Наций. Дивизион А. Группа 3

Венгрия – Германия 1:1

Голы: Наги 6 – Гофман 9