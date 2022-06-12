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Никакой скромности перед грандами. Венгрия - Германия 1:1. Видео голов и обзор матча

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Венгрия – Германия, Лига Наций, 11 июня

Никакой скромности перед грандами. Венгрия - Германия 1:1. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Венгрия – Германия, которые встречались в третьем туре Лиги Наций. Уже на шестой минуте хозяева открыли счет – отметился Наги. Но через три минуты невероятный пас Шлоттербека позволил Хофману восстановить равновесие. Больше команды не забивали. Интересно, что после первого круга в Дивизионе А Венгрия занимает второе место в третьей группе, в ее активе четыре очка. У Италии на один балл больше, у Германии – три, в Англии – два.

Лига Наций. Дивизион А. Группа 3

Венгрия – Германия 1:1

Голы: Наги 6 – Гофман 9

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В статье: Германия Венгрия Лига Наций
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