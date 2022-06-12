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Флик – после 1:1 с Венгрией: Это регресс с точки зрения результата и нашей игры
Тренер отрицательно оценил свою команду во вчерашнем матче
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник сборной Германии Ганс-Дитер Флик поделился впечатлениями после ничьей в матче с Венгрией в Лиге наций (1:1):
"На пресс-конференции я предполагал, что это может быть самый тяжелый из 4-х наших матчей. Мы противостояли удивительно организованной команде, которая хорошо играет в защите. Не удалось реализовать наш план, а регулярные ошибки облегчили жизнь сопернику.
У нас 7 ударов в створ, а этого оказывается недостаточно. Ожидали большего, считая, что после встречи с Англией у нас был дополнительный день для подготовки. Это регресс с точки зрения результата и нашей игры. Сейчас сосредоточимся на том, чтобы взять 3 очка против Италии в Менхенгладбахе.
Нам не хватало уверенности. Слишком часто игроки не били по воротам, когда был хороший шанс сделать это. Не хватало интенсивности, но после такого долгого сезона, к сожалению, такое случается", – подытожил Флик.
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