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Флик – после 1:1 с Венгрией: Это регресс с точки зрения результата и нашей игры

Лига наций УЕФА
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Тренер отрицательно оценил свою команду во вчерашнем матче

Флик – после 1:1 с Венгрией: Это регресс с точки зрения результата и нашей игры

Getty Images / Global Images Ukraine

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Наставник сборной Германии Ганс-Дитер Флик поделился впечатлениями после ничьей в матче с Венгрией в Лиге наций (1:1):

"На пресс-конференции я предполагал, что это может быть самый тяжелый из 4-х наших матчей. Мы противостояли удивительно организованной команде, которая хорошо играет в защите. Не удалось реализовать наш план, а регулярные ошибки облегчили жизнь сопернику.

У нас 7 ударов в створ, а этого оказывается недостаточно. Ожидали большего, считая, что после встречи с Англией у нас был дополнительный день для подготовки. Это регресс с точки зрения результата и нашей игры. Сейчас сосредоточимся на том, чтобы взять 3 очка против Италии в Менхенгладбахе.

‎Нам не хватало уверенности. Слишком часто игроки не били по воротам, когда был хороший шанс сделать это. Не хватало интенсивности, но после такого долгого сезона, к сожалению, такое случается", – подытожил Флик.

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В статье: Венгрия Национальная сборная Германии Ханси Флик
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Источник:
Сайт УЕФА

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