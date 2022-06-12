Фактор Холанда. Норвегия обыграла Швецию и сохранила лидерство

В воскресенье, 12 июня, состоялись матчи четвертого тура в четвертой группе дивизиона В Лиги Наций. В центре внимания было скандинавское дерби между Норвегией и Швецией. Примечательно, что обе сборные подошли к игре в боевых составах – шведы привезли и Кулусевского, и Исаака, и Форсберга, норвежцы могли похвастаться феерической линией атаки в составе Одегора, Сорлота и, конечно, Холанда.

Собственно, именно Эрлинг и стал Х-фактором, который определил ход игры. Уже на 11-й минуте новоиспеченный форвард Манчестер Сити продавил центрбека гостей и головой пробил точно в угол. А в начале второго тайма Сорлот заработал пенальти, который Холанд уверенно реализовал.

Довольно быстро Эмиль Форсберг вернул интригу классным ударом с линии штрафной, однако на 77-й Холанд точно подал на голову Сорлотту, забившему третий мяч в сетку ворот Швеции. За полминуты до финального свистка Йокерес воспользовался ошибкой кипера Норвегии, но времени на спасение уже не было. 3:2 в пользу команды Сольбакена, которая остаейтся единоличным лидером.

Лига Наций. Дивизион В. Группа 4. Четвертый тур

Норвегия – Швеция 3:2

Голы: Холанд 11, Холанд 54 пен., Сорлот 77 – Форсберг 61, Йокерес 90+5

Норвегия: Ниланд – Рьерсон (Педерсен 66), Страндберг, Остигор, Бьоркан – Торсби (Берг 67), Даэли (Эльюнусси 57), Берге – Эдегор (Торствед 66), Холанд (Бериша 89), Сорлот

Швеция: Ольсен – Крафт, Куртулус (Папаянопулус 85), Экдаль, Гудмундссон – Чальстрем (Клаессон 58), Каюсте (Эрикссон 83), Форсберг – Кулусевский, Исак (Йокерес 57), Куайзон (Эланга 57)

В другом матче группы Сербия, играя на выезде со Словенией, забила дважды в ворота хозяев в первом тайме, но слишком рано поверила в свою победу. Сразу после перерыва Гнезда Черин отыграл один гол, а через пять минут Сеско восстановил равновесие.

Сербы вернули себе игровую инициативу, но не смогли воплотить ее в забитые мячи. Матч так и завершился со счётом 2:2. Беньямин Вербич вышел на замену на 78-й минуте.

Словения – Сербия 2:2

Голы: Гнезда Черин 48, Сеско 53 – Живкович 8, Митрович 35

Турнирное положение