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Фактор Холанда. Норвегия обыграла Швецию и сохранила лидерство
Скандинавское дерби во всей красе
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В воскресенье, 12 июня, состоялись матчи четвертого тура в четвертой группе дивизиона В Лиги Наций. В центре внимания было скандинавское дерби между Норвегией и Швецией. Примечательно, что обе сборные подошли к игре в боевых составах – шведы привезли и Кулусевского, и Исаака, и Форсберга, норвежцы могли похвастаться феерической линией атаки в составе Одегора, Сорлота и, конечно, Холанда.
Собственно, именно Эрлинг и стал Х-фактором, который определил ход игры. Уже на 11-й минуте новоиспеченный форвард Манчестер Сити продавил центрбека гостей и головой пробил точно в угол. А в начале второго тайма Сорлот заработал пенальти, который Холанд уверенно реализовал.
Довольно быстро Эмиль Форсберг вернул интригу классным ударом с линии штрафной, однако на 77-й Холанд точно подал на голову Сорлотту, забившему третий мяч в сетку ворот Швеции. За полминуты до финального свистка Йокерес воспользовался ошибкой кипера Норвегии, но времени на спасение уже не было. 3:2 в пользу команды Сольбакена, которая остаейтся единоличным лидером.
Лига Наций. Дивизион В. Группа 4. Четвертый тур
Норвегия – Швеция 3:2
Голы: Холанд 11, Холанд 54 пен., Сорлот 77 – Форсберг 61, Йокерес 90+5
Норвегия: Ниланд – Рьерсон (Педерсен 66), Страндберг, Остигор, Бьоркан – Торсби (Берг 67), Даэли (Эльюнусси 57), Берге – Эдегор (Торствед 66), Холанд (Бериша 89), Сорлот
Швеция: Ольсен – Крафт, Куртулус (Папаянопулус 85), Экдаль, Гудмундссон – Чальстрем (Клаессон 58), Каюсте (Эрикссон 83), Форсберг – Кулусевский, Исак (Йокерес 57), Куайзон (Эланга 57)
В другом матче группы Сербия, играя на выезде со Словенией, забила дважды в ворота хозяев в первом тайме, но слишком рано поверила в свою победу. Сразу после перерыва Гнезда Черин отыграл один гол, а через пять минут Сеско восстановил равновесие.
Сербы вернули себе игровую инициативу, но не смогли воплотить ее в забитые мячи. Матч так и завершился со счётом 2:2. Беньямин Вербич вышел на замену на 78-й минуте.
Словения – Сербия 2:2
Голы: Гнезда Черин 48, Сеско 53 – Живкович 8, Митрович 35
Турнирное положение
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Норвегия
|4
|3
|1
|0
|6-3
|+3
|10
|2
|Сербия
|4
|2
|1
|1
|7-4
|+3
|7
|3
|Швеция
|4
|1
|0
|3
|5-6
|-1
|3
|4
|Словения
|4
|0
|2
|2
|3-8
|-5
|2
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