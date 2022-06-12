ЛН. Швейцария - Португалия 1:0. Без Роналду реванш легче

Лига Наций. Группа А2

Женева. "Стад Де Женев"

Швейцария - Португалия 1:0

Гол: Сеферович 1

Швейцария: Омлин, Видмер (Штеффен 46), Аканджи, Эльведи, Родригес (Стерджиу 79), Джака, Фройлер, Соу (Айбишер 79), Шакири (Окафор 22), Сеферович, Эмболо (Цубер 65)

Португалия: Руй Патрисиу, Канселу, Данилу, Пепе, Мендеш, Витинья (Бернарду Силва 62), Невеш (Орта 82), Бруну Фернандеш (Нуньеш 74), Отавиу (Гедеш 46), Андре Силва, Леау (Жота 62)

Предупреждения: Видмер 34, Омлин 80 - Данилу 13, Канселу 59

Главный арбитр: Фран Йович (Хорватия)

Первый победитель Лиги Наций очень серьезно относится к ней. Фернанду Сантуш постоянно заявляет, что желает вновь выиграть ее, постоянно говорит об игре за 11 миллионов португальцев. Часть их сегодня выкупила как минимум половину билетов в Женеве. Где соперником были швейцарцы, проигравшие все три матча первого круга, в том числе 0:4 в Лиссабоне. Правда, там дубль сделал Криштиану Роналду, ушедший в ранний отпуск. А в целом Сантуш не случайно отмечал крайнюю усталость подопечных.

В Швейцарии постоянно говорили о реванше, о мести. Началась она уже на 57-ой секунде быстрейшим голом в истории турнира. Видмер навесил, Сеферович кивнул головой. Вскоре еще и был поставлен пенальти за руку Мендеша. Отмененный с помощью ВАР из-за фола в атаке еще в центре поля. Тем не менее, хозяева продолжали играть по плану. До перерыва владели мячом на равных, держали игру в центре поля, замедляли ее. Больше по воротам не пробивали, но и соперник пробил лишь трижды.

Один супершанс португальцы все же получили. На 17-ой минуте Данилу головой замыкал угловой с четырех метров. Омлин среагировал. А через минуту Леау, также головой, забил. Правда, там автор ассиста Андре Силва пребывал в офсайде.

Второй тайм проходил уже гораздо энергичнее и агрессивнее, с ударами по воротам. Португальцы довели их общее количество до 20-ти, доминировали. Омлину дважды повезло. Когда отличную атаку Андре Силва завершил ударом прямо в него. Когда сам кипер выбил мяч в соперника, но успел накрыть. А еще дважды Йонас спас. От удара Гедеша в падении с угла вратарской, удара головой Жоты. В ответ Сеферович прорвался к вратарью, но запутался, подпустил защитника и пробил неточно.

В концовке подопечные Сантуша уже были просто обязаны забивать. Пепе, игравший свой 128-ой матч за сборную и тем самым обогнавший Луиша Фигу, пришел в атаку, пробил метров с 14-ти. Омлин неуклюже, но отбил. Затем замыкал из вратарской. Неточно. А затем и Жота вроде бы закрутил точно в угол. Нет, рядом со штангой.

Еще после 0:1 от Испании в четверг наставник швейцарцев Мурат Якин говорил о позитиве, о вернувшейся организованности, солидной обороне. Ему не очень верили, но он оказался прав. Кроме того, желание реванша, реабилитации за 0:4 от португальцев было весьма сильным, об этом постоянно говорили. Ну и без Криштиану не было реализации созданных моментов во втором тайме. А первый был устало проспан. Из этого и сложились первое поражение Португалии в ЛН-2022 и потеря первого места в группе.