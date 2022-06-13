Греция без проблем обыгрывает Косово. Мальта, в матче титанов футбола, побеждает Сан-Марино

Сборная Греции обыграла сборную Косово, забив два гола и не пропустив ни одного. Счет открыл вышедший на замену форвард "Селтика" Георгиос Якумакис. Второй гол забил полузащитник "АЕК" Петрос Манталос.

Благодаря победе в этом матче сборная Греции смогла оторваться от второго места в таблице своей группы, всё того же Косово, на 6 очков. Командам осталось провести по два матча в группе, что означает, что Греция, скорее всего, в следующем сезоне сыграет в Лиге B.

В параллельном матче Лиги D сборная Мальты все же смогла преодолеть сопротивление команды Сан-Марино и победила со счетом 1:0. Более того, островитяне доминировали весь матч над соперником, нанося удар за ударом. После трёх туров Мальта идет на втором месте в группе, Сан-Марино на третьем. Лидирует сборная Эстонии.