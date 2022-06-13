  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Греция без проблем обыгрывает Косово. Мальта, в матче титанов футбола, побеждает Сан-Марино
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Греция без проблем обыгрывает Косово. Мальта, в матче титанов футбола, побеждает Сан-Марино

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Результаты матчей Лиг C и D Лиги Наций

Греция без проблем обыгрывает Косово. Мальта, в матче титанов футбола, побеждает Сан-Марино

Фото: Sky Sports

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Греции обыграла сборную Косово, забив два гола и не пропустив ни одного. Счет открыл вышедший на замену форвард "Селтика" Георгиос Якумакис. Второй гол забил полузащитник "АЕК" Петрос Манталос.

Благодаря победе в этом матче сборная Греции смогла оторваться от второго места в таблице своей группы, всё того же Косово, на 6 очков. Командам осталось провести по два матча в группе, что означает, что Греция, скорее всего, в следующем сезоне сыграет в Лиге B.

В параллельном матче Лиги D сборная Мальты все же смогла преодолеть сопротивление команды Сан-Марино и победила со счетом 1:0. Более того, островитяне доминировали весь матч над соперником, нанося удар за ударом. После трёх туров Мальта идет на втором месте в группе, Сан-Марино на третьем. Лидирует сборная Эстонии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Греция Мальта Сан-Марино Косово Лига Наций
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде