Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Греция без проблем обыгрывает Косово. Мальта, в матче титанов футбола, побеждает Сан-Марино
Результаты матчей Лиг C и D Лиги Наций
Фото: Sky Sports
Сборная Греции обыграла сборную Косово, забив два гола и не пропустив ни одного. Счет открыл вышедший на замену форвард "Селтика" Георгиос Якумакис. Второй гол забил полузащитник "АЕК" Петрос Манталос.
Благодаря победе в этом матче сборная Греции смогла оторваться от второго места в таблице своей группы, всё того же Косово, на 6 очков. Командам осталось провести по два матча в группе, что означает, что Греция, скорее всего, в следующем сезоне сыграет в Лиге B.
В параллельном матче Лиги D сборная Мальты все же смогла преодолеть сопротивление команды Сан-Марино и победила со счетом 1:0. Более того, островитяне доминировали весь матч над соперником, нанося удар за ударом. После трёх туров Мальта идет на втором месте в группе, Сан-Марино на третьем. Лидирует сборная Эстонии.
Популярное сейчас
- Цыганков может перейти в Ливерпуль
- Посол Украны в Германии: Почему вы отказываете ВСУ в боевых машинах? Украина на ваших глазах истекает кровью
- Представитель Макрона: Мы хотим восстановления территориальной целостности Украины
- Победа в следующем матче гарантирует Украине сохранение места в дивизионе В Лиги наций
- Почти довел до скандала. Макс Корж все-таки отменил свои выступления в оркостане. ФОТО
- Легендарный Роналдо отправился в 450-километровое паломничество