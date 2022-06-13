Стало известно, кто обслужит домашний матч Украины против Ирландии

На поединке Лиги наций Украина – Ирландия будет работать судейская бригада из Турции.

В роли главного арбитра выступит 40-летний Али Палабыйык. На линиях ему помогут ссотечественники Серкан Олгунджан и Джейхун Сесигузель. Обязанности четвертого арбитра выполнит – Хусейн Гечек.

Ответственным за систему VAR будет Мете Калвакан. Ему будет ассистировать Абдулла Озкара.

Матч состоится 14 июня в польской Лодзи на стадионе ЛКС. Начало - в 21:45 по киевскому времени.