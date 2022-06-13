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Украина - Ирландия: где и когда смотреть матч Лиги Наций
Завершаем летний марафон
Фото: УАФ
После двух кряду побед в рамках нового сезона Лиги Наций, "сине-желтые" с отрывом возглавили свою группу, приблизив себя к возвращению в элитный дивизион. Однако позади меньше половины пути. Дабы со спокойной душой завершить июньский цикл матчей, Украине нужно обыграть Ирландию. Снова. На этот раз в номинально домашнем матче, который пройдет в Лодзе.
"Зеленая армия" - коллектив все-таки непростой. Это было видно и в игре против Украины, когда они неслабо потрепали нервы "сине-желтым", и в матче с шотландцами, которые были уничтожены со счетом 3:0. Команда Кенни - крепкий орешек, но и у Украины хватает своих козырей.
Смотрите матч Лиги Наций дивизиона В во вторник, 14-го июня. Начало игры в 21:45. Матч покажут сразу несколько трансляторов - телеканал "Индиго TV", а также телеканал "Футбол 1", платформы oll.tv и MEGOGO.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча Украина - Ирландия
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