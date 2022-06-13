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Нет Роналду - нет победы. Видео гола и обзор матча Швейцария - Португалия 1:0
Португальцы впервые оступаются в нынешнем розыгрыше Лиги наций
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник португальской сборной Фернанду Сантуш дал отдых Криштиану Роналду в этой встрече. Возможно, этот фактор стал решающим и стоил "селесао" первого поражения в нынешней Лиги наций. А это событие повлекло за собой следующее - Португалия потеряла первое место в группе, уступив его Испании. Для швейцарцев успех в поединке позволил прервать полосу неудач из пяти кряду игр без побед.
Лига Наций. Группа А2
Женева. "Стад Де Женев"
Швейцария - Португалия 1:0
Гол: Сеферович 1
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