Нет Роналду - нет победы. Видео гола и обзор матча Швейцария - Португалия 1:0

Наставник португальской сборной Фернанду Сантуш дал отдых Криштиану Роналду в этой встрече. Возможно, этот фактор стал решающим и стоил "селесао" первого поражения в нынешней Лиги наций. А это событие повлекло за собой следующее - Португалия потеряла первое место в группе, уступив его Испании. Для швейцарцев успех в поединке позволил прервать полосу неудач из пяти кряду игр без побед.

Лига Наций. Группа А2

Женева. "Стад Де Женев"

Швейцария - Португалия 1:0

Гол: Сеферович 1