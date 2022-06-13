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Нет Роналду - нет победы. Видео гола и обзор матча Швейцария - Португалия 1:0

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Португальцы впервые оступаются в нынешнем розыгрыше Лиги наций

Нет Роналду - нет победы. Видео гола и обзор матча Швейцария - Португалия 1:0

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Наставник португальской сборной Фернанду Сантуш дал отдых Криштиану Роналду в этой встрече. Возможно, этот фактор стал решающим и стоил "селесао" первого поражения в нынешней Лиги наций. А это событие повлекло за собой следующее - Португалия потеряла первое место в группе, уступив его Испании. Для швейцарцев успех в поединке позволил прервать полосу неудач из пяти кряду игр без побед.

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Лига Наций. Группа А2
Женева. "Стад Де Женев"
Швейцария - Португалия 1:0
Гол: Сеферович 1

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В статье: Португалия Швейцария
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