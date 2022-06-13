Украина – Ирландия. АУДИО онлайн трансляция матча 3-го тура Лиги наций

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 3-го тура Лиги наций между сборными Украины и Ирландии.

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Получается, осенью в Лиге наций с Ирландией мы не сыграем – и домашняя, и выездная встречи "сине-желтых" с "зеленой армией" выпали на июнь. В Дублине подопечные Александра Петракова минимально одолели основной состав команды Стивена Кенни. Сможет ли сборная Украины повторить этот трюк в польском городе Лодзь? Выйдет ли на поле Андрей Ярмоленко? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 14 июня – в 21:40 по киевскому времени.