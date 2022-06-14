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Лига наций. Исландия и Израиль снова забивают много, Азербайджан указал на дно Беларуси

Лига наций УЕФА
(4 голосов)

Стартовал очередной игровой день Лиги наций

Лига наций. Исландия и Израиль снова забивают много, Азербайджан указал на дно Беларуси

Фото: Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası / Автор невідомий

UA-Футбол
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Сегодня в отдельных группах лиг А, В и С проходят матчи четвёртого тура. Следим за всеми результатами в этой новости.

Лига А1

Дания - Австрия 2:0
Голы: Винд 21, Сков Ольсен 37

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Франция - Хорватия 0:1
Гол: Модрич 5 (пен.)

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# Команда И В Н П М РМ О
1 Дания 4 3 0 1 6-3 +3 9
2 Хорватия 4 2 1 1 3-4 -1 7
3 Австрия 4 1 1 2 5-5 0 4
4 Франция 4 0 2 2 3-5 -2 2

Лига В2

Исландия - Израиль 2:2
Голы: Торстейнссон 9, Гельгасон 60 - Гретарссон 35 (авт.), Перец 67

Исландия и Израиль в обоих июньских играх Лиги наций выдали результативные ничьи, не определив, кто достойнее повышения в Лигу А. Поэтому обе сборные задачу по борьбе за первую строчку будут решать в заочных играх с Албанией. Пока преимущество на стороне израильтян за счёт одной победы. Исландцы во всех матчах нынешней ЛН только играли вничью.

# Команда И В Н П М РМ О
1 Израиль 3 1 2 0 6-5 +1 5
2 Исландия 3 0 3 0 5-5 0 3
3 Албания 2 0 1 1 2-3 -1 1

Лига С3

Казахстан - Словакия 2:1
Голы: Вороговский 18, Астанов 39 - Беро 51
Удалён: Дуда 87 (Словакия) - опасная игра

После первого тайма казахи уверенно вели 2:0 и, казалось, что проблем с результатом у них не будет. Но в дебюте второй половины словаки один гол отыграли и побежали за вторым. Хозяева защищали преимущество, как могли, в том числе и нефутбольными методами: стычками и затягиванием времени. Гости тоже включились в эту эмоциональную зарубу, поэтому финальные минут 20 превратились в споры, стычки и карточки от арбитра. В итоге, "ястребы" перевес удержали, закрепившись на первом месте и ещё на шаг приблизившись к Лиге В.

Азербайджан – Беларусь 2:0
Голы: Эмрели 76, Шейдаев 90+3

Второй поединок группы получился гораздо более чистым и живым. Но с голами не складывалось. Открыть их счет удалось лишь в последние пятнадцать минут игрового времени, и эту миссию на себя свалил Эмрели – его шикарный удар под стойку должен стать украшением игрового дня. А за считанные секунды до финального свистка Шейдаев забил второй. Это первая победа Азербайджана в официальном матче почти через два года. Беларусь из-за этого поражения опускается на последнюю строчку и присматривается к соперникам в лиге D.

# Команда И В Н П М РМ О
1 Казахстан 4 3 1 0 6-2 +4 10
2 Словакия 4 2 0 2 3-3 0 6
3 Азербайджан 4 1 1 2 2-3 -1 4
4 Беларусь 4 0 2 2 1-4 -3 2
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
13.06.2022 в 21:33
Білорусь йде за росією. За що боролись...
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jeremi33-3 (Сумы)
14.06.2022 в 00:06
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