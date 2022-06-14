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Лига наций. Исландия и Израиль снова забивают много, Азербайджан указал на дно Беларуси
Стартовал очередной игровой день Лиги наций
Фото: Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası / Автор невідомий
Сегодня в отдельных группах лиг А, В и С проходят матчи четвёртого тура. Следим за всеми результатами в этой новости.
Лига А1
Дания - Австрия 2:0
Голы: Винд 21, Сков Ольсен 37
Франция - Хорватия 0:1
Гол: Модрич 5 (пен.)
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Дания
|4
|3
|0
|1
|6-3
|+3
|9
|2
|Хорватия
|4
|2
|1
|1
|3-4
|-1
|7
|3
|Австрия
|4
|1
|1
|2
|5-5
|0
|4
|4
|Франция
|4
|0
|2
|2
|3-5
|-2
|2
Лига В2
Исландия - Израиль 2:2
Голы: Торстейнссон 9, Гельгасон 60 - Гретарссон 35 (авт.), Перец 67
Исландия и Израиль в обоих июньских играх Лиги наций выдали результативные ничьи, не определив, кто достойнее повышения в Лигу А. Поэтому обе сборные задачу по борьбе за первую строчку будут решать в заочных играх с Албанией. Пока преимущество на стороне израильтян за счёт одной победы. Исландцы во всех матчах нынешней ЛН только играли вничью.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Израиль
|3
|1
|2
|0
|6-5
|+1
|5
|2
|Исландия
|3
|0
|3
|0
|5-5
|0
|3
|3
|Албания
|2
|0
|1
|1
|2-3
|-1
|1
Лига С3
Казахстан - Словакия 2:1
Голы: Вороговский 18, Астанов 39 - Беро 51
Удалён: Дуда 87 (Словакия) - опасная игра
После первого тайма казахи уверенно вели 2:0 и, казалось, что проблем с результатом у них не будет. Но в дебюте второй половины словаки один гол отыграли и побежали за вторым. Хозяева защищали преимущество, как могли, в том числе и нефутбольными методами: стычками и затягиванием времени. Гости тоже включились в эту эмоциональную зарубу, поэтому финальные минут 20 превратились в споры, стычки и карточки от арбитра. В итоге, "ястребы" перевес удержали, закрепившись на первом месте и ещё на шаг приблизившись к Лиге В.
Азербайджан – Беларусь 2:0
Голы: Эмрели 76, Шейдаев 90+3
Второй поединок группы получился гораздо более чистым и живым. Но с голами не складывалось. Открыть их счет удалось лишь в последние пятнадцать минут игрового времени, и эту миссию на себя свалил Эмрели – его шикарный удар под стойку должен стать украшением игрового дня. А за считанные секунды до финального свистка Шейдаев забил второй. Это первая победа Азербайджана в официальном матче почти через два года. Беларусь из-за этого поражения опускается на последнюю строчку и присматривается к соперникам в лиге D.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Казахстан
|4
|3
|1
|0
|6-2
|+4
|10
|2
|Словакия
|4
|2
|0
|2
|3-3
|0
|6
|3
|Азербайджан
|4
|1
|1
|2
|2-3
|-1
|4
|4
|Беларусь
|4
|0
|2
|2
|1-4
|-3
|2
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