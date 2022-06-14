Лига наций. Исландия и Израиль снова забивают много, Азербайджан указал на дно Беларуси

Сегодня в отдельных группах лиг А, В и С проходят матчи четвёртого тура. Следим за всеми результатами в этой новости.

Лига А1

Дания - Австрия 2:0

Голы: Винд 21, Сков Ольсен 37

Франция - Хорватия 0:1

Гол: Модрич 5 (пен.)

# Команда И В Н П М РМ О 1 Дания 4 3 0 1 6-3 +3 9 2 Хорватия 4 2 1 1 3-4 -1 7 3 Австрия 4 1 1 2 5-5 0 4 4 Франция 4 0 2 2 3-5 -2 2

Лига В2

Исландия - Израиль 2:2

Голы: Торстейнссон 9, Гельгасон 60 - Гретарссон 35 (авт.), Перец 67

Исландия и Израиль в обоих июньских играх Лиги наций выдали результативные ничьи, не определив, кто достойнее повышения в Лигу А. Поэтому обе сборные задачу по борьбе за первую строчку будут решать в заочных играх с Албанией. Пока преимущество на стороне израильтян за счёт одной победы. Исландцы во всех матчах нынешней ЛН только играли вничью.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Израиль 3 1 2 0 6-5 +1 5 2 Исландия 3 0 3 0 5-5 0 3 3 Албания 2 0 1 1 2-3 -1 1

Лига С3

Казахстан - Словакия 2:1

Голы: Вороговский 18, Астанов 39 - Беро 51

Удалён: Дуда 87 (Словакия) - опасная игра

После первого тайма казахи уверенно вели 2:0 и, казалось, что проблем с результатом у них не будет. Но в дебюте второй половины словаки один гол отыграли и побежали за вторым. Хозяева защищали преимущество, как могли, в том числе и нефутбольными методами: стычками и затягиванием времени. Гости тоже включились в эту эмоциональную зарубу, поэтому финальные минут 20 превратились в споры, стычки и карточки от арбитра. В итоге, "ястребы" перевес удержали, закрепившись на первом месте и ещё на шаг приблизившись к Лиге В.

Азербайджан – Беларусь 2:0

Голы: Эмрели 76, Шейдаев 90+3

Второй поединок группы получился гораздо более чистым и живым. Но с голами не складывалось. Открыть их счет удалось лишь в последние пятнадцать минут игрового времени, и эту миссию на себя свалил Эмрели – его шикарный удар под стойку должен стать украшением игрового дня. А за считанные секунды до финального свистка Шейдаев забил второй. Это первая победа Азербайджана в официальном матче почти через два года. Беларусь из-за этого поражения опускается на последнюю строчку и присматривается к соперникам в лиге D.