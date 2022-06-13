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Лига наций. Казахстан в сумбуре обыграл Словакию, Азербайджан указал на дно Беларуси
Стартовал очередной игровой день Лиги наций
Фото: Қазақстан Футбол Федерациясы / Автор невідомий
Сегодня в отдельных группах лиг А, В и С проходят матчи четвёртого тура. Следим за всеми результатами в этой новости.
Лига А1
21:45 Дания - Австрия
21:45 Франция - Хорватия
Лига В2
21:45 Исландия - Израиль
Лига С3
Казахстан - Словакия 2:1
Голы: Вороговский 18, Астанов 39 - Беро 51
Удалён: Дуда 87 (Словакия) - опасная игра
После первого тайма казахи уверенно вели 2:0 и, казалось, что проблем с результатом у них не будет. Но в дебюте второй половины словаки один гол отыграли и побежали за вторым. Хозяева защищали преимущество, как могли, в том числе и нефутбольными методами: стычками и затягиванием времени. Гости тоже включились в эту эмоциональную зарубу, поэтому финальные минут 20 превратились в споры, стычки и карточки от арбитра. В итоге, "ястребы" перевес удержали, закрепившись на первом месте и ещё на шаг приблизившись к Лиге В.
Азербайджан – Беларусь 2:0
Голы: Эмрели 76, Шейдаев 90+3
Второй поединок группы получился гораздо более чистым и живым. Но с голами не складывалось. Открыть их счет удалось лишь в последние пятнадцать минут игрового времени, и эту миссию на себя свалил Эмрели – его шикарный удар под стойку должен стать украшением игрового дня. А за считанные секунды до финального свистка Шейдаев забил второй. Это первая победа Азербайджана в официальном матче почти через два года. Беларусь из-за этого поражения опускается на последнюю строчку и присматривается к соперникам в лиге D.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Казахстан
|4
|3
|1
|0
|6-2
|+4
|10
|2
|Словакия
|4
|2
|0
|2
|3-3
|0
|6
|3
|Азербайджан
|4
|1
|1
|2
|2-3
|-1
|4
|4
|Беларусь
|4
|0
|2
|2
|1-4
|-3
|2
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