Лига наций. Казахстан в сумбуре обыграл Словакию, Азербайджан указал на дно Беларуси

Сегодня в отдельных группах лиг А, В и С проходят матчи четвёртого тура. Следим за всеми результатами в этой новости.

Лига А1

21:45 Дания - Австрия

21:45 Франция - Хорватия

Лига В2

21:45 Исландия - Израиль

Лига С3

Казахстан - Словакия 2:1

Голы: Вороговский 18, Астанов 39 - Беро 51

Удалён: Дуда 87 (Словакия) - опасная игра

После первого тайма казахи уверенно вели 2:0 и, казалось, что проблем с результатом у них не будет. Но в дебюте второй половины словаки один гол отыграли и побежали за вторым. Хозяева защищали преимущество, как могли, в том числе и нефутбольными методами: стычками и затягиванием времени. Гости тоже включились в эту эмоциональную зарубу, поэтому финальные минут 20 превратились в споры, стычки и карточки от арбитра. В итоге, "ястребы" перевес удержали, закрепившись на первом месте и ещё на шаг приблизившись к Лиге В.

Азербайджан – Беларусь 2:0

Голы: Эмрели 76, Шейдаев 90+3

Второй поединок группы получился гораздо более чистым и живым. Но с голами не складывалось. Открыть их счет удалось лишь в последние пятнадцать минут игрового времени, и эту миссию на себя свалил Эмрели – его шикарный удар под стойку должен стать украшением игрового дня. А за считанные секунды до финального свистка Шейдаев забил второй. Это первая победа Азербайджана в официальном матче почти через два года. Беларусь из-за этого поражения опускается на последнюю строчку и присматривается к соперникам в лиге D.