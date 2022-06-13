Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лига наций. Казахстан в сумбуре обыграл Словакию
Стартовал очередной игровой день Лиги наций
Фото: Қазақстан Футбол Федерациясы / Автор невідомий
Сегодня в отдельных группах лиг А, В и С проходят матчи четвёртого тура. Следим за всеми результатами в этой новости.
Лига А1
21:45 Дания - Австрия
21:45 Франция - Хорватия
Лига В2
21:45 Исландия - Израиль
Лига С3
Казахстан - Словакия 2:1
Голы: Вороговский 18, Астанов 39 - Беро 51
Удалён: Дуда 87 (Словакия) - опасная игра
После первого тайма казахи уверенно вели 2:0 и, казалось, что проблем с результатом у них не будет. Но в дебюте второй половины словаки один гол отыграли и побежали за вторым. Хозяева защищали преимущество, как могли, в том числе и нефутбольными методами: стычками и затягиванием времени. Гости тоже включились в эту эмоциональную зарубу, поэтому финальные минут 20 превратились в споры, стычки и карточки от арбитра. В итоге, "ястребы" перевес удержали, закрепившись на первом месте и ещё на шаг приблизившись к Лиге В.
19:00 Азербайджан - Беларусь
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