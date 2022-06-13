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Вратарь Ирландии: Если обыграем Украину - сможем возглавить группу
Соперник будет мотивирован
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вратарь сборной Ирландии Куивин Келлехер рассказал о мотивации перед игрой против Украины.
"Мы следили за играми Украины и видели, как они играют. Сейчас мы будем лучше к ним готовы. Они были очень хороши на выезде и точно хорошо сыграют дома.
Если мы выиграем еще один матч - возглавим группу, поэтому во вторник — важная игра для нас. Надеюсь мы сможем победить", - заявил Келлехер.
Украина на три бала опережает "зеленую армию".
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