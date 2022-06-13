  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Вратарь Ирландии: Если обыграем Украину - сможем возглавить группу
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вратарь Ирландии: Если обыграем Украину - сможем возглавить группу

Лига наций УЕФА
Обновлено
(1 голосов)

Соперник будет мотивирован

Вратарь Ирландии: Если обыграем Украину - сможем возглавить группу

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Вратарь сборной Ирландии Куивин Келлехер рассказал о мотивации перед игрой против Украины.

"Мы следили за играми Украины и видели, как они играют. Сейчас мы будем лучше к ним готовы. Они были очень хороши на выезде и точно хорошо сыграют дома.

Если мы выиграем еще один матч - возглавим группу, поэтому во вторник — важная игра для нас. Надеюсь мы сможем победить", - заявил Келлехер.

Украина на три бала опережает "зеленую армию".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Ирландия Куивин Келлехер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ВВС

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде