Вратарь Ирландии: Если обыграем Украину - сможем возглавить группу

Вратарь сборной Ирландии Куивин Келлехер рассказал о мотивации перед игрой против Украины.

"Мы следили за играми Украины и видели, как они играют. Сейчас мы будем лучше к ним готовы. Они были очень хороши на выезде и точно хорошо сыграют дома.

Если мы выиграем еще один матч - возглавим группу, поэтому во вторник — важная игра для нас. Надеюсь мы сможем победить", - заявил Келлехер.

Украина на три бала опережает "зеленую армию".