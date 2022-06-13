Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Наставник Ирландии: Нас ждет большой вызов - Украина добилась блестящих результатов
Соперник уважает
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Ирландии Стивен Кенни дал свой комментарий перед игрой против Украины.
"По причине травмы паха завтра может не сыграть наш нападающий Майкл Обафеми. Впрочем, надеюсь, его качественно заменить Чедози Огбене, если сумеет преодолеть свои проблемы, связанные с повреждением.
Наша задача состоит в том, чтобы компенсировать потери. Уверен, кто бы ни заменил травмированных, он не ослабит нашу команду.
Нас ждет большой вызов. Украина добилась блестящих результатов и уже показала всем свое качество", - заявил Кенни.
Матч Украина – Ирландия состоится 14 июня. Начало – в 21:45.
Популярное сейчас
- Минобороны: Войска РФ закрепились на северной окраине Старого Салтова
- Лига наций 2022/2023: все результаты и расписание, таблицы, где смотреть
- Сегодня определится предпоследний участник ЧМ-2022
- Тренеру армянской сборной отказали переводить вопрос о войне россии против Украины
- Перфоманс дня. В Грузии похоронили путина - ВИДЕО
- Легендарный Роналдо отправился в 450-километровое паломничество