Наставник Ирландии: Нас ждет большой вызов - Украина добилась блестящих результатов

Главный тренер сборной Ирландии Стивен Кенни дал свой комментарий перед игрой против Украины.

"По причине травмы паха завтра может не сыграть наш нападающий Майкл Обафеми. Впрочем, надеюсь, его качественно заменить Чедози Огбене, если сумеет преодолеть свои проблемы, связанные с повреждением.

Наша задача состоит в том, чтобы компенсировать потери. Уверен, кто бы ни заменил травмированных, он не ослабит нашу команду.

Нас ждет большой вызов. Украина добилась блестящих результатов и уже показала всем свое качество", - заявил Кенни.

Матч Украина – Ирландия состоится 14 июня. Начало – в 21:45.