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Наставник Ирландии: Нас ждет большой вызов - Украина добилась блестящих результатов

Лига наций УЕФА
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Наставник Ирландии: Нас ждет большой вызов - Украина добилась блестящих результатов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер сборной Ирландии Стивен Кенни дал свой комментарий перед игрой против Украины.

"По причине травмы паха завтра может не сыграть наш нападающий Майкл Обафеми. Впрочем, надеюсь, его качественно заменить Чедози Огбене, если сумеет преодолеть свои проблемы, связанные с повреждением.

Наша задача состоит в том, чтобы компенсировать потери. Уверен, кто бы ни заменил травмированных, он не ослабит нашу команду.

Нас ждет большой вызов. Украина добилась блестящих результатов и уже показала всем свое качество", - заявил Кенни.

Матч Украина – Ирландия состоится 14 июня. Начало – в 21:45.

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В статье: Украина Ирландия Стивен Кенни
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Источник:
УАФ

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