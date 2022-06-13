ЛН. Франция - Хорватия 0:1. Хребет сильнее сырости

Лига Наций. Группа А1

Сен-Дени. "Стад Де Франс"

Франция - Хорватия 0:1

Гол: Модрич 5 (пен.)

Франция: Маньян, Кунде (Павар 46), Кимпембе, Конате, Динь, Камара (Тшуамени 46), Рабио, Гендузи (Гризманн 81), Нкунку (Коман 73), Мбаппе, Бензема

Хорватия: Ивушич, Станишич, Эрлич, Шутало, Юранович, Брозович, Ковачич (Сучич 90+1), Модрич, Брекало (Влашич 73), Будимир (Крамарич 73), Пашалич (Майер 65)

Предупреждения: Гендузи 18, Павар 62, Рабио 67 - Брозович 50

Главный арбитр: Орель Гринфельд (Израиль)

Нет, все-таки не случайно сборная Франции провалилась на Чемпионате Европы, не случайно начала нынешнюю Лигу Наций без побед. Слишком часто она выглядит не собранной, неорганизованной, да даже недостаточно хотящей сборной. В июне еще и из-за травм Дидье Дешаму практически пришлось в авральном порядке омолаживать сборную. Сегодня Конате и Камара сыграли свой второй матч за нее, тандем центральных защитников играл вместе впервые. Нкунку играл четвертый, Гендузи - пятый. Сырой состав.

У хорватов также было достаточно почти дебютантов, особенно в обороне. Оба центральных защитника, правый защитник и вратарь играли один из первых своих матчей. Но там четче видны структура, план. Да и виден хребет. Модрич-Ковачич-Брозович держат центр поля и всю команду.

Первый тайм для нейтрального зрителя был совершенно скучным. Со всего двумя ударами в створ ворот. Первый нанес Лука Модрич после того, как во время углового Конате наступил на ногу Брекало. Маньян достал мяч, но выбить не смог. Далее же гости откатились назад, перекрывая пространство и легко останавливая совершенно безыдейных хозяев. Еще и выбирались в опасные контратаки. Не хватало в них смелости и подключения. Дважды в одной атаке спас Маньян, бросаясь в ноги на грани пенальти.

Во втором тайме хорваты по-прежнему сидели в обороне, при этом работали четко и спокойно. Не выбивали мячи, а выходили через короткий пас благодаря работе Брозовича и Модрича. Лишь на 60-ой минуте Нкунку отдал вразрез Мбаппе. Но Килиан пробил слабо, и Ивушич взял. А "финальный штурм" длился минуты три. На последней Бензема пробивал головой сверху вниз. Ивушич спас и удержал первую победу своей сборной над Францией в десятом матче против нее.

В последние годы французы несколько раз именно дома памятно оступались. Проигрывали Финляндии, не переигрывали Боснию и Герцеговину и Украину, начали июнь поражением от Дании. Теперь вновь проиграли и потеряли шансы на победу в группе. То есть сложат полномочия победителя Лиги Наций. Тут, с двумя очками после четырех матчей, как бы не вылететь из Лиги А. А хорваты сразу после 1:0 в Копенгагене добывают 1:0 во Франции. Они начали июнь 0:3 от Австрии, но Модрич вернулся и собрал хребет.