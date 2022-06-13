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ЛН. Дания – Австрия 2:0. Непосильная задача для Рангника
Классическая победа датчан
Фото: Faisal HQ, Twitter
Лига наций А, группа 1. 4-й тур
Паркен, Копенгаген
Дания – Австрия 2:0
Голы: Винд 21, Сков Ольсен 37
Дания: Шмейхель – Бойлесен, А. Кристенсен, Андерсен (Нельссон, 63) – Меле (Ларсен, 49), Йенсен (Эриксен, 76), Хейбьерг, Р. Кристенсен – Винд, Сков Ольсен (Биллинг, 46) – Корнелиус (Брейтуэйт, 46)
Австрия: Линдлер – Лазаро (Лайнер, 46), Траунер, Дансо , Триммель – Забитцер, Зайвальд, Шлагер (Лаймер, 46), Виммер (Онисиво,46) – Вайман (Грегорич, 65), Калайджич (Арнаутович, 66)
Предупреждения: Винд 26 – Виммер 42, Дансо 52
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