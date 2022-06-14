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Победитель Лиги наций потерял шансы на выход в финал четырех

Лига наций УЕФА
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2 очка в 4 матчах у чемпионов мира

Победитель Лиги наций потерял шансы на выход в финал четырех

Фото: twitter.com/FrenchTeam

Новина українською

Франция проиграла Хорватии (0:1) в четвертом туре Лиги наций и потеряла шансы на выход из группы в финал четырех. В 1 группе лидирует Дания с 9 очками.

Франция выиграла прошлый розыгрыш Лиги наций, обыграв сначала в полуфинале Бельгию (3:2), а потом и Испанию в финале (2:1).

Напомним, что победители четырех групп Лиги А выйдут в финал четырех и разыграют трофей лиги наций. Сейчас в группах лидируют Дания, Испания, Италия и Нидерланды.

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В статье: Франция Хорватия Лига Наций
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