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Дидье Дешам пояснил отсутствие результатов у сборной Франции
Французы не могут победить в четырех матчах подряд
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер национальной сборной Франции Дидье Дешам подвел итоги матча Лиги наций против Хорватии (0:1).
"Июнь получился очень сложным месяцем, с точки зрения результатов ситуация тяжёлая. Нам не хватало сил в матчах с более энергичными командами. Мы не добились успеха, мы уступали в свежести, темпе, способности бороться.
Нужно извлечь из этого урок. Но и серию таких матчей провести тяжело. Когда не хватает свежести, всё усложняется. Мы должны двигаться дальше – в новый сезон", – цитирует Дешама Footmercato.
"Нам противостояла очень сильная сборная Хорватии, они играли динамичнее нас. Статус чемпионов мира не будет выигрывать нам матчи", - добавил наставник.
Отметим, что сборная Франции не может одержать победу на протяжении четырех матчах. Ранее французы проиграли Дании (1:2), сыграли вничью с Хорватией (1:1) и Австрией (1:1). Команда с двумя набранными очками занимает последнее место в группе А1.
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