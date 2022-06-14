Дидье Дешам пояснил отсутствие результатов у сборной Франции

Главный тренер национальной сборной Франции Дидье Дешам подвел итоги матча Лиги наций против Хорватии (0:1).

"Июнь получился очень сложным месяцем, с точки зрения результатов ситуация тяжёлая. Нам не хватало сил в матчах с более энергичными командами. Мы не добились успеха, мы уступали в свежести, темпе, способности бороться.

Нужно извлечь из этого урок. Но и серию таких матчей провести тяжело. Когда не хватает свежести, всё усложняется. Мы должны двигаться дальше – в новый сезон", – цитирует Дешама Footmercato.