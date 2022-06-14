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Дидье Дешам пояснил отсутствие результатов у сборной Франции

Лига наций УЕФА
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Французы не могут победить в четырех матчах подряд

Дидье Дешам пояснил отсутствие результатов у сборной Франции

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер национальной сборной Франции Дидье Дешам подвел итоги матча Лиги наций против Хорватии (0:1).

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"Июнь получился очень сложным месяцем, с точки зрения результатов ситуация тяжёлая. Нам не хватало сил в матчах с более энергичными командами. Мы не добились успеха, мы уступали в свежести, темпе, способности бороться.

Нужно извлечь из этого урок. Но и серию таких матчей провести тяжело. Когда не хватает свежести, всё усложняется. Мы должны двигаться дальше – в новый сезон", – цитирует Дешама Footmercato.

"Нам противостояла очень сильная сборная Хорватии, они играли динамичнее нас. Статус чемпионов мира не будет выигрывать нам матчи", - добавил наставник.

Отметим, что сборная Франции не может одержать победу на протяжении четырех матчах. Ранее французы проиграли Дании (1:2), сыграли вничью с Хорватией (1:1) и Австрией (1:1). Команда с двумя набранными очками занимает последнее место в группе А1.

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В статье: Франция Хорватия Дидье Дешам
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Источник:
footmercato

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