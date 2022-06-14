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Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Беларусь лишена права транслировать Лигу наций

Лига наций УЕФА
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Против страны-соучастницы продолжают использовать санкции

Беларусь лишена права транслировать Лигу наций

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Жители Беларуси не смогут теперь смотреть матчи Лиги наций. Ведь теперь на официальном сайте организации, страна отсутствует в списке трансляторов.

УЕФА исключил Государственную телерадиокомпанию Беларуси (БТРК) из списка трансляторов Лиги наций 2022/23. Организатор турнира, вероятнее всего, наказал государство за поддержку агрессии россии против Украины.

Ранее по лицензии БТРК матчи белорусской сборной в Лиге наций транслировал телеканал "Беларусь 5". Однако два последних матча национальной команды в турнире против Казахстана (1:1) и Азербайджана (0:2) болельщики не увидели.

К слову, страна-соучастница выступает в дивизионе С. После четырех сыгранных туров белорусская команда с 2 очками занимает последнее место.

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В статье: Беларусь УЕФА Лига Наций
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