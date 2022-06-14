Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Беларусь лишена права транслировать Лигу наций
Против страны-соучастницы продолжают использовать санкции
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Жители Беларуси не смогут теперь смотреть матчи Лиги наций. Ведь теперь на официальном сайте организации, страна отсутствует в списке трансляторов.
УЕФА исключил Государственную телерадиокомпанию Беларуси (БТРК) из списка трансляторов Лиги наций 2022/23. Организатор турнира, вероятнее всего, наказал государство за поддержку агрессии россии против Украины.
Ранее по лицензии БТРК матчи белорусской сборной в Лиге наций транслировал телеканал "Беларусь 5". Однако два последних матча национальной команды в турнире против Казахстана (1:1) и Азербайджана (0:2) болельщики не увидели.
К слову, страна-соучастница выступает в дивизионе С. После четырех сыгранных туров белорусская команда с 2 очками занимает последнее место.
Популярное сейчас
- Победитель Лиги наций потерял шансы на выход в финал четырех
- Лига наций 2022/2023: все результаты и расписание, таблицы, где смотреть
- Лига наций. Исландия и Израиль снова забивают много, Азербайджан указал на дно Беларуси
- Яремчук: Миколенко "рогатый" немного. Первый гол забил, не знал, как праздновать
- И Довбика тоже продаст. Притула - главный украинский волонтер, футбольный фанат и герой мемов
- Легендарный Роналдо отправился в 450-километровое паломничество