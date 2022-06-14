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Форвард Ливерпуля получил травму в расположении сборной

Лига наций УЕФА
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Футболист уже прошел медобследование

Форвард Ливерпуля получил травму в расположении сборной

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Ливерпуля" и сборной Португалии Диогу Жота получил повреждение в расположении национальной команды.

25-летний футболист вышел на замену во втором тайме в матче группового этапа Лиги наций против Швейцарии (0:1). В конце встречи Жота пожаловался на мышечную боль, сообщает португальская федерация футбола. После медицинского обследования было подтверждено, что он получил травму бедра.

На счету Диогу 9 забитых мячей в 26 матчах за национальную сборную Португалии. Напомним, после четырех сыгранных туров португальцы с 7 очками занимают 2 место в группе 2 Лиги А.

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В статье: Португалия Ливерпуль Диогу Жота
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Источник:
fpf.pt

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