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Форвард Ливерпуля получил травму в расположении сборной
Футболист уже прошел медобследование
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Ливерпуля" и сборной Португалии Диогу Жота получил повреждение в расположении национальной команды.
25-летний футболист вышел на замену во втором тайме в матче группового этапа Лиги наций против Швейцарии (0:1). В конце встречи Жота пожаловался на мышечную боль, сообщает португальская федерация футбола. После медицинского обследования было подтверждено, что он получил травму бедра.
На счету Диогу 9 забитых мячей в 26 матчах за национальную сборную Португалии. Напомним, после четырех сыгранных туров португальцы с 7 очками занимают 2 место в группе 2 Лиги А.
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