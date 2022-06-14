Форвард Ливерпуля получил травму в расположении сборной

Нападающий "Ливерпуля" и сборной Португалии Диогу Жота получил повреждение в расположении национальной команды.

25-летний футболист вышел на замену во втором тайме в матче группового этапа Лиги наций против Швейцарии (0:1). В конце встречи Жота пожаловался на мышечную боль, сообщает португальская федерация футбола. После медицинского обследования было подтверждено, что он получил травму бедра.

На счету Диогу 9 забитых мячей в 26 матчах за национальную сборную Португалии. Напомним, после четырех сыгранных туров португальцы с 7 очками занимают 2 место в группе 2 Лиги А.