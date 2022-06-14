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Украина - Ирландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
Украина - Ирландия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 14.06.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Последний рывок летнего цикла. Для Украины это будет уже пятый матч за последние две недели. Победа может гарантировать команде Петракова очень удобную жизнь в этой группе Лиги наций.
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Но Ирландия стремится взять реванш за домашнее поражение 0:1. Тот матч оказался не очень зрелищным, каким будет сегодняшний? Игра состоится в Лодзи (Польша), 21:45.
Прямая онлайн текстовая трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>
Прямая онлайн аудиотрансляция матча – YouTube-канал UA-Футбол >>>
Прямая онлайн видеотрансляция – телеканалы "Футбол 1" и "Индиго ТВ". Также матч можно посмотреть на OTT-платформах Oll.tv и MEGOGO.
Сигнал последнего доступен в проигрывателе в этой новости.
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Украина 21:45 Ирландия
Лига Наций, дивизион В, четвертый тур
14 июня, Лодзь, стадион "ЛКС"
Трансляция: каналы "Индиго TV" и "Футбол 1"
Арбитр: А.Палабыйык
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