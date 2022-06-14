Украина - Ирландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Последний рывок летнего цикла. Для Украины это будет уже пятый матч за последние две недели. Победа может гарантировать команде Петракова очень удобную жизнь в этой группе Лиги наций.

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Но Ирландия стремится взять реванш за домашнее поражение 0:1. Тот матч оказался не очень зрелищным, каким будет сегодняшний? Игра состоится в Лодзи (Польша), 21:45.

Прямая онлайн текстовая трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>

Прямая онлайн аудиотрансляция матча – YouTube-канал UA-Футбол >>>

Прямая онлайн видеотрансляция – телеканалы "Футбол 1" и "Индиго ТВ". Также матч можно посмотреть на OTT-платформах Oll.tv и MEGOGO.

Сигнал последнего доступен в проигрывателе в этой новости.

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Лига Наций, дивизион В, четвертый тур

14 июня, Лодзь, стадион "ЛКС"

Трансляция: каналы "Индиго TV" и "Футбол 1"

Арбитр: А.Палабыйык