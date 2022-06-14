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Украина - Ирландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Украина - Ирландия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 14.06.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Украина - Ирландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Последний рывок летнего цикла. Для Украины это будет уже пятый матч за последние две недели. Победа может гарантировать команде Петракова очень удобную жизнь в этой группе Лиги наций.

  • Все самые яркие моменты матча Украина - Ирландия доступны в режиме Live в нашем Telegram

Но Ирландия стремится взять реванш за домашнее поражение 0:1. Тот матч оказался не очень зрелищным, каким будет сегодняшний? Игра состоится в Лодзи (Польша), 21:45.

Прямая онлайн текстовая трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>

Прямая онлайн аудиотрансляция матча – YouTube-канал UA-Футбол >>>

Прямая онлайн видеотрансляция – телеканалы "Футбол 1" и "Индиго ТВ". Также матч можно посмотреть на OTT-платформах Oll.tv и MEGOGO.

Сигнал последнего доступен в проигрывателе в этой новости.

Таблица коэффициентов, корзины, потенциальные соперники украинских команд в еврокубках – в телеграмм-канале >>>

Украина 21:45 Ирландия

Лига Наций, дивизион В, четвертый тур
14 июня, Лодзь, стадион "ЛКС"
Трансляция: каналы "Индиго TV" и "Футбол 1"
Арбитр: А.Палабыйык

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В статье: Украина Ирландия Лига Наций
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