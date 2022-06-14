Шотландия разгромила Армению в матче соперников по группе Лиги наций

"Тартановая армия" одержала вторую победу в нынешнем розыгрыше Лиги наций. Как и в прошлый раз, снова под раздачу попала армянская сборная.

Для хозяев все начиналось очень приятно: Бичахчан открыл счет уже на шестой минуте. Однако этот эпизод стал едва ли не единственным положительным моментом для армян сегодня. Уже через восемь оборотов секундной стрелки Армстронг восстановил паритет. На предпоследней минуте первого тайма Арман Оганесян получил две желтых в одном эпизоде, а Армстронг еще до перерыва успел оформить дубль. Во второй половине забивали только шотландцы: Макгинн и Адамс довели счет до разгромного. Удаление еще и Камо Оганесяна за очень грязный подкат уже ни на что не влияло.

Для сборной Армении это пятое разгромное поражение в десяти последних матчах. Кроме Шотландии, армяне за этот промежуток времени также уступали с разницей в три гола и больше Украине, Норвегии, Германии и Северной Македонии. "Тартановая армия" в свою очередь впервые за почти четыре года забила в гостях четыре гола.

Шотландия поднимается на второе место таблицы, а Армения за счет победы над Ирландией на старте турнира пока предпоследняя.

Лига наций. Группа В1

Армения – Шотландия 1:4

Голы: Бичахчан 6 - Армстронг 14, Армстронг 45+1, Макгинн 50, Адамс 54

Удаление: А.Оганесян (вторая желтая) 44, К.Оганесян 90+1 (грубая игра) - оба Армения