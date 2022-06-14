Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шотландия разгромила Армению в матче соперников по группе Лиги наций
Армяне первыми забили, однако не удержали преимущество и завершили игру в девятером
Фото: Football Federation of Armenia / Автор невідомий
"Тартановая армия" одержала вторую победу в нынешнем розыгрыше Лиги наций. Как и в прошлый раз, снова под раздачу попала армянская сборная.
Для хозяев все начиналось очень приятно: Бичахчан открыл счет уже на шестой минуте. Однако этот эпизод стал едва ли не единственным положительным моментом для армян сегодня. Уже через восемь оборотов секундной стрелки Армстронг восстановил паритет. На предпоследней минуте первого тайма Арман Оганесян получил две желтых в одном эпизоде, а Армстронг еще до перерыва успел оформить дубль. Во второй половине забивали только шотландцы: Макгинн и Адамс довели счет до разгромного. Удаление еще и Камо Оганесяна за очень грязный подкат уже ни на что не влияло.
Для сборной Армении это пятое разгромное поражение в десяти последних матчах. Кроме Шотландии, армяне за этот промежуток времени также уступали с разницей в три гола и больше Украине, Норвегии, Германии и Северной Македонии. "Тартановая армия" в свою очередь впервые за почти четыре года забила в гостях четыре гола.
Шотландия поднимается на второе место таблицы, а Армения за счет победы над Ирландией на старте турнира пока предпоследняя.
Лига наций. Группа В1
Армения – Шотландия 1:4
Голы: Бичахчан 6 - Армстронг 14, Армстронг 45+1, Макгинн 50, Адамс 54
Удаление: А.Оганесян (вторая желтая) 44, К.Оганесян 90+1 (грубая игра) - оба Армения
Популярное сейчас
- "Нас не снабдили оружием и не закрыли небо" - Зеленский ответил Байдену о неготовности к войне
- Ракетная атака по западу Украины: ПВО сбила российские ракеты в трех областях
- Без Яремчука и Пихаленка. Заявка сборной Украины на игру с Ирландией
- Тренеру армянской сборной отказали переводить вопрос о войне россии против Украины
- И Довбика тоже продаст. Притула - главный украинский волонтер, футбольный фанат и герой мемов
- Легендарный Роналдо отправился в 450-километровое паломничество