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Лига наций. Турция идет в космический отрыв, поляки проиграли Бельгии, Родригес забил за Люксембург
Результаты матчей дивизионов А и С
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 14-го июня, состоялись матчи очередного тура Лиги наций. Вашему вниманию – результаты в дивизионах А и С.
Нидерланды – Уэльс 3:2
Голы: Ланг 17, Гакпо 23, Депай 90+3 - Джонсон 26, Бейл (пен.) 90+2
Польша – Бельгия 0:1
Голы: Батшуайи 16
Поляки в этом матче играли вторым номером – процент владения мячом едва перевалил за "тридцать". Но вторым номером – это не на отбой. Действуя без мяча, наши добрые друзья и соседи не уступили бельгийцам по количеству ударов – 12:12.
Но подвела реализацию. Ни один из игроков основного состава не нанес хотя бы один удар по створу ворот соперника (даже Левандовский). Только с выходом на замену Свидерского стало чуть-чуть веселее (хотя этого тоже было недостаточно). Зато у Бельгии выстрели оружие, о котором уже стали забывать. Миши Батшуайи провел очень неплохой июньский отрезок. Гол в ворота Нидерландов, гол в ворота Польши. В самом деле, не ждали.
В турнирной таблице эти команды и не на дне, и не на вершине.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Нидерланды
|4
|3
|1
|0
|11-6
|+5
|10
|2
|Бельгия
|4
|2
|1
|1
|9-6
|+3
|7
|3
|Польша
|4
|1
|1
|2
|5-10
|-5
|4
|4
|Уэльс
|4
|0
|1
|3
|5-8
|-3
|1
Люксембург - Фарерские острова 2:2
Голы: Родригес (пен.) 12, Баррейро 49 - Бярталид 56, Бярталид 59
Понятно, что находясь в одной группе с Турцией, Люксембург не повысится в классе. Понятно, что, набрав семь очков в четырех турах, Люксембург уже не вылетит из дивизиона С. Поэтому эта ничья вроде как и не является определяющим результатом. Но досадно терять победу, ведя 2:0 на своем поле против соперника, который в футбольном плане развивается, в общем, медленнее, чем ты. Досадно.
Жерсон Родригес забил первый гол Люксембурга, реализовав пенальти. Это факт, который стоит отдельной строчки.
Турция – Литва 2:0
Голы: Айхан 37, Чалханоглу (пен.) 54
Полное, безальтернативное, космическое доминирование. Турция не просто набрала после четырех туров максимум очков, но и не пропустила ни одного (!) мяча. Для повышения в классе в следующем матче (в сентябре против Люксембурга) хватит даже ничьей.
Но ведь можно сделать все ярко – закончить турнир вообще без потерь и без пропущенных мячей. Почему бы не замахнуться? По крайней мере, сейчас Турция выглядит на две головы сильнее всех оппонентов в квартете и матч с Литвой стал лишним доказательством этого. Балтийцы, кстати, очень сильно рискуют упасть на дно Лиги наций. Но есть еще шансы опустить туда Фарерские острова.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Турция
|4
|4
|0
|0
|14-0
|+14
|12
|2
|Люксембург
|4
|2
|1
|1
|5-4
|+1
|7
|3
|Фарерские острова
|4
|1
|1
|2
|4-8
|-4
|4
|4
|Литва
|4
|0
|0
|4
|1-12
|-11
|0
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