Лига наций. Турция идет в космический отрыв, поляки проиграли Бельгии, Родригес забил за Люксембург

Сегодня, 14-го июня, состоялись матчи очередного тура Лиги наций. Вашему вниманию – результаты в дивизионах А и С.

Дивизион А

Нидерланды – Уэльс 3:2

Голы: Ланг 17, Гакпо 23, Депай 90+3 - Джонсон 26, Бейл (пен.) 90+2

Отчет о матче >>>

Польша – Бельгия 0:1

Голы: Батшуайи 16

Поляки в этом матче играли вторым номером – процент владения мячом едва перевалил за "тридцать". Но вторым номером – это не на отбой. Действуя без мяча, наши добрые друзья и соседи не уступили бельгийцам по количеству ударов – 12:12.

Но подвела реализацию. Ни один из игроков основного состава не нанес хотя бы один удар по створу ворот соперника (даже Левандовский). Только с выходом на замену Свидерского стало чуть-чуть веселее (хотя этого тоже было недостаточно). Зато у Бельгии выстрели оружие, о котором уже стали забывать. Миши Батшуайи провел очень неплохой июньский отрезок. Гол в ворота Нидерландов, гол в ворота Польши. В самом деле, не ждали.

В турнирной таблице эти команды и не на дне, и не на вершине.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Нидерланды 4 3 1 0 11-6 +5 10 2 Бельгия 4 2 1 1 9-6 +3 7 3 Польша 4 1 1 2 5-10 -5 4 4 Уэльс 4 0 1 3 5-8 -3 1

Дивизион С



Люксембург - Фарерские острова 2:2

Голы: Родригес (пен.) 12, Баррейро 49 - Бярталид 56, Бярталид 59

Понятно, что находясь в одной группе с Турцией, Люксембург не повысится в классе. Понятно, что, набрав семь очков в четырех турах, Люксембург уже не вылетит из дивизиона С. Поэтому эта ничья вроде как и не является определяющим результатом. Но досадно терять победу, ведя 2:0 на своем поле против соперника, который в футбольном плане развивается, в общем, медленнее, чем ты. Досадно.

Жерсон Родригес забил первый гол Люксембурга, реализовав пенальти. Это факт, который стоит отдельной строчки.

Турция – Литва 2:0

Голы: Айхан 37, Чалханоглу (пен.) 54

Полное, безальтернативное, космическое доминирование. Турция не просто набрала после четырех туров максимум очков, но и не пропустила ни одного (!) мяча. Для повышения в классе в следующем матче (в сентябре против Люксембурга) хватит даже ничьей.

Но ведь можно сделать все ярко – закончить турнир вообще без потерь и без пропущенных мячей. Почему бы не замахнуться? По крайней мере, сейчас Турция выглядит на две головы сильнее всех оппонентов в квартете и матч с Литвой стал лишним доказательством этого. Балтийцы, кстати, очень сильно рискуют упасть на дно Лиги наций. Но есть еще шансы опустить туда Фарерские острова.