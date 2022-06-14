Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лига наций. Англия - Венгрия 0:4. Ужасный день финалистов Евро
Англия на последнем месте в группе, Венгрия – на первом
Фото - twitter.com/EURO2024/автор - невідомий
Лига наций, группа А3, четвертый тур. Вулверхэмптон, “Молинью”
Англия – Венгрия 0:4
Голы: Шаллаи 16, Шаллаи 70, Жолт Надь 80, Газдаг 89
Англия: Рэмсдейл – Уокер, Стоунз, Гэхи, Джеймс – Галлахер (Маунт 56), Филлипс, Беллингем (Фоден 68) – Сака (Магуайр 85), Кейн, Боуэн (Стерлинг 46)
Венгрия: Дибуш – Ланг, Орбан, Аттила Салаи – Фиола, Шефер, Стайлз (Адам Надь 55), Жолт Надь – Шаллаи (Него 78), Собослаи (Газдаг 56) – Адам Салаи (Адам 68)
Предупреждения: Стоунз 37, Стоунз 82, Уокер 85
Удаление: Стоунз 82
Популярное сейчас
- Украина - Ирландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
- "Нас не снабдили оружием и не закрыли небо" - Зеленский ответил Байдену о неготовности к войне
- Порнозвезда из рф предложила Зеленскому сдаться - получила ответ от украинской коллеги. ВИДЕО
- Украина - Армения 3:0. Обзор матча и видео голов
- Невероятная история встречи парня из Мариуполя со своим кумиром Джоном Синой. ВИДЕО
- Перфоманс дня. В Грузии похоронили путина - ВИДЕО