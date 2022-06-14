  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Лига наций. Англия - Венгрия 0:4. Ужасный день финалистов Евро 
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лига наций. Англия - Венгрия 0:4. Ужасный день финалистов Евро 

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Англия на последнем месте в группе, Венгрия – на первом 

Лига наций. Англия - Венгрия 0:4. Ужасный день финалистов Евро 

Фото - twitter.com/EURO2024/автор - невідомий

Борис Сорокін Автор UA-Футбол

Лига наций, группа А3, четвертый тур. Вулверхэмптон, “Молинью”

Англия – Венгрия 0:4

Голы: Шаллаи 16, Шаллаи 70, Жолт Надь 80, Газдаг 89

Англия: Рэмсдейл – Уокер, Стоунз, Гэхи, Джеймс – Галлахер (Маунт 56), Филлипс, Беллингем (Фоден 68) – Сака (Магуайр 85), Кейн, Боуэн (Стерлинг 46)

Венгрия: Дибуш – Ланг, Орбан, Аттила Салаи – Фиола, Шефер, Стайлз (Адам Надь 55), Жолт Надь – Шаллаи (Него 78), Собослаи (Газдаг 56) – Адам Салаи (Адам 68)

Предупреждения: Стоунз 37, Стоунз 82, Уокер 85

Удаление: Стоунз 82

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Англия Венгрия Лига Наций Сборная Англии Национальная сборная Англии сборная Венгрии
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде